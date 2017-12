Una passata immagine del prof. Italo Caratù - fonte http://www.sangiovannirotondonet.it

Manfredonia, 26 dicembre 2017. L’Accademia Manfredonia ricorda un grande uomo di sport e non solo, ITALO CARATÙ, con il primo Memorial , che si svolgerà mercoledì 27/12 ore 18.00 Stadio Miramare. Gli allievi dell’Accademia Manfredonia, SSD Manfredonia Calcio e Foggia Calcio si confronteranno nel classico triangolare. La direzione della gara è affidata agli arbitri CSI. Il Prof Italo Caratù ha dato tanto alla nostra città, impegnato in politica, nel sociale e sopratutto nello sport. Laureato in scienze motorie, il prof Caratu’ ricopriva la carica di consigliere in seno alla Figc -Lnd comitato regionale Puglia. Primo Memorial Italo Caratù. Ricordando il Prof Italo Caratù, memorial a Manfredonia ultima modifica: da

