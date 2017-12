Separazioni, 40enne di Manfredonia “Ecco il mio calvario. Violenza donne? No, dei giudici”

Di:

Foggia. “Si sente tanto parlare di femminicidio ma della violenza delle donne e delle leggi e dei giudici quasi mai, anzi mai”. E’ quanto scrive Mario (nome di fantasia) di Manfredonia che ha deciso di raccontare a StatoQuotidiano, attraverso una lettera, il suo calvario nato dalla separazione dalla moglie, “dopo avere scoperto il tradimento” della stessa.

Lettera

Sono Mario (nome di fantasia,ndr) nativo di Manfredonia, padre di due bambini, 12 e 10 anni, maschio e femmina. Si sente tanto parlare di femminicidio ma della violenza delle donne e delle leggi e dei giudici quasi mai, anzi mai. Eppure esiste e i casi sono numerosi, come il mio quello che sto per raccontare. In Emilia Romagna da 4 anni per lavoro, dopo aver scoperto il tradimento di mia moglie, anch’essa di Manfredonia, decido di separarmi.

Nelle more della separazione la mia ex moglie crea una strategia, una serie di accuse e simulazioni contro di me per non solo discolparsi dall’adulterio peraltro confessato ma addebitare al sottoscritto tutto il fallimento del matromonio: denunce di maltrattamenti, violenza assistita, disturbi psichici, finanche alla più infame di pedofilia contro i miei stessi figli! Un vero demonio.

Tutte accuse che ella porta avanti il presidente del tribunale, il quale sulla base di mere allegazioni affida in modo esclusivo alla donna i figli, con diritto di visita in ambiente protetto al padre (addirittura!) Oltre a gravare di un assegno di mantenimento iniquo di circa 650 euro mensili, ciononostante risultassi disoccupato.

Orbene, in oltre 1 anno la strategia “orientata “della donna prende forma: rifiuta lavori certi (in un centro dell’Emilia Romagna), plagia i bambini con il padre, strumentalizzando, ostacolando qualsivoglia forma di rapporto e arriva in giugno di quest’anno a realizzare il suo progetto di eliminazione paterna portando via i bambini (da un centro dell’Emilia) e trasferendosi con loro in (un’altra città,ndr), anche qui simulando un rapporto di lavoro mai esistito e ben documentato avanti il giudice istruttore che intanto segue la faccenda.

Presentato ricorso 709 ter in ottobre e con tutta la documentazione che sconfessa ogni azione della donna il giudice ancora 1 volta rigetta le mie richieste.

“Ha simulato una strategia”

Intanto i procedimenti penali aperti contro il sottoscritto vengono archiviati sia ddl pm e sia dal gip in quanto non solo non esistono prove delle accuse mosse nei miei confronti ma vi è prova che la donna abbia realmente simulato una strategia, ove la stessa rimette tutte le denuncie da Ella inventate.

Una strategia purtoppo che ancora oggi esplica i suoi effetti: tuttora non riesco a saper nulla dei miei figli, che scuola frequentano, il loro stato di salute ecc…

In più convivono con la madre e il suo amante ora convivente peraltro pregiudicato.

È incredibile come la giustizia abbia deciso di rovinarmi la vita

È incredibile come la giustizia abbia deciso di rovinarmi la vita e sopratutto rovinarla a 2 bambini.

Non so più cosa fare, ho tentato tutte le strade, mi sento tradito anche dalla giustizia.

Vorrei che la mia lettera fosse pubblicata su questa testata essendo nativo della Capitanata ed essendo vittima di malagiustizia. GRAZIE”.

