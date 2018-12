L’Atalanta ferma la capolista sul 2 – 2

Di:

A Bergamo termina ancora 2 – 2 tra i padroni di casa e la Juventus, come lo scorso anno, come due stagioni or sono. Tra i padroni di casa brilla ancora la stella di Zapata, autore di una doppietta, mentre gli ospiti devono ringraziare Ronaldo che li salva dalla sconfitta. I bianconeri passano infatti subito in vantaggio grazie ad un’autorete di Djimsiti su conclusione di Alex Sandro, poi subiscono la rimonta di Zapata (in gol al 24′ e al 56′).

Nel frattempo i bianconeri erano rimasti in dieci per il doppio giallo rimediato da Bentancur, ma nonostante l’inferiorità numerica Allegri inserisce Ronaldo e viene ripagato dal colpo di testa sotto porta col quale il portoghese al 78′ rimanda la prima sconfitta stagionale dei suoi.

Bergamaschi che restano agganciati alla corsa per la zona Europa League, bianconeri in testa in attesa di conoscere la distanza dal Napoli, impegnato stasera a San Siro.

