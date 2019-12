Manfredonia, girovaga senza meta. Per giorni in ospedale, poi ritrova la figlia

, 26 dicembre 2019. Fa la spesa in un supermercato “voleva cucinare cose buone per i giorni di festa“, poi il buio. Via i ricordi, strada smarrita. La realtà come un girone dantesco. Per ore senza meta, l’arrivo dei sanitari del 118 che, su segnalazione, portano la donna in ospedale per gli accertamenti del caso.

Parenti lontani, irrintracciabili, situazione di non facile gestione. Arrivano gli agenti della Polizia locale, il ricordo di un operatore della P.l., il contatto con la figlia, presente fuori la Puglia. L’arrivo di corsa a Manfredonia, e la storia assume un lieto fine, quasi come una favola di Natale.

Una donna di 90 anni del luogo, B.M., è stata per due giorni nei locali del Pronto soccorso dopo essere stata portata da operatori del 118. I sanitari erano intervenuti, su segnalazione, dopo che la donna aveva vagato per ore senza meta, dopo aver fatto la spesa in un supermercato. A causa di deficit cognitivo, l’anziana – che vive da sola – aveva smarrito la strada per il ritorno.

Nonostante i tentativi di rintraccio, inutili sono stati i dati raccolti per ritrovare i parenti della donna. Alcuni sarebbero residenti all’Estero, una figlia vive in Campania.

Alcuni figli della donna vivrebbero all'Estero, un'altra fuori la Puglia

Stamani, 3 agenti della Polizia locale di Manfredonia – l’ispettore superiore Ionata Michele, l’ispettore capo Panza Michele, l’agente Politaro Angela – , si sono recati in ospedale per le pratiche relative alla generalizzazione. La situazione era non semplice anche per i ricordi non chiari dell’anziana relativamente a città, numeri e contatti.

Un agente della P.l, Michele Ionata, ricorda improvvisamente di aver conosciuto la signora tempo prima, per situazioni analoghe. Da qui, la ricostruzione di fatti e luoghi, fino al rintraccio di una figlia della donna presente fuori la Puglia.

Finalmente un contatto con un parente. La figlia parte immediatamente per raggiungere la madre a Manfredonia. Quindi l’abbraccio.

La vicenda porta nuovamente alla luce il dramma sociale della solitudine per gli anziani. Non è il primo caso e, spesso, nei giorni di festa, la situazione assume rilevanza ancora maggiore.

La proposta derivante dal caso descritto è quella di una struttura adeguata che consenta un appoggio, seppur momentaneo, a quanti – causa deficit cognitivi e motori – non riescono a far ritorno nelle proprie case e, di conseguenza, a contattare i propri familiari.

Fortunatamente la sinergia ospedale – sanitari del 118 – operatori della Polizia locale – ha consentito una positiva risoluzione del dramma che aveva colpito l’anziana donna. Anziana che potrà ora passare un Natale più sereno, magari cucinando “tante cose buone”, con i propri familiari.