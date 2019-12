Per prova d’amore cade da 3° piano: fratture multiple

(ANSA) – MILANO, 26 DIC – Si è appeso alla ringhiera del balcone per dare una prova del suo amore alla fidanzata, ma non è riuscito a mantenere la presa ed è caduto dal terzo piano, riportando fratture multiple. E’ successo ieri a Mantova, complice anche l’eccesso di alcool per i festeggiamenti del Natale.

Allertati da una chiamata alla Sala Operativa della Questura, gli agenti della Volante quando sono arrivati hanno trovato l’uomo, un quarantacinquenne di nazionalità ucraina, a bordo di un’ambulanza.