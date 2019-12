Puglia. Ancora variabilità con qualche residuo fenomeno

Bari. Meteo Puglia: giovedì persisterà un flusso di correnti fredde dai Balcani verso le nostre regioni di Sud-Est. Ne conseguirà ancora della variabilità nella prima parte della giornata con qualche residuo fenomeno su Salento centro occidentale e Nord Lucania. In serata nuvolosità medio-alta in transito in un cotesto ancora asciutto. Temperature stazionarie. Venti moderati di Maestrale, mare Adriatico fino a molto mosso, poco mosso lo Ionio.

Venerdì 27 Dicembre Nuova irruzione fredda dalla serata con primi fenomeni

VENERDI’: L’anticiclone si spinge ulteriormente verso NE favorendo la discesa verso il basso Adriatico di nuove fredde correnti che portano un aumento delle nubi con nuovi fenomeni a fine giornata, nevosi in Molise sino agli 800/1000m. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Zero termico nell’intorno di 1250 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto molto mosso. Temperature in calo, specie dalla serata SERA

Sabato 28 Dicembre Residua instabilità ma con fiocchi di NEVE a quote medio-basse