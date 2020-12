(STATOQUOTIDIANO, ore 12.13). Foggia – Manfredonia, 26 dicembre 2020. “La ASL Foggia dal 23 è in contatto con la famiglia e con il medico di medicina generale. Siamo disponibili ad accogliere il paziente a domicilio nel momento in cui casa sollievo deciderà di dimetterlo in sicurezza“.

“Allora attiveremo le procedure per le dimissioni protette in modo da valutare la stabilità clinica del paziente e la compatibilità dello stesso con l’assistenza Domiciliare“.

E’ quanto precisa a StatoQuotidiano l’ufficio stampa dell’ASL Foggia in merito alla vicenda del sig. Giuseppe, anziano ricoverato a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, e per il quale la famiglia aveva rivolto un appello a tutti, attraverso la nostra testata giornalistica.