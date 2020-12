Bari. L’esercito garantisce la sicurezza anche a Natale

Il Gen. Gagliano ha indirizzato agli uomini e alle donne della “Pinerolo”, gli auguri per le festività natalizie esprimendo loro parole di elogio per l'impegno e la dedizione profusi e per i risultati conseguiti nello svolgimento delle attività finalizzate ad assicurare l'ordine pubblico delle due Regioni in concorso alle Forze dell’Ordine.