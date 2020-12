Covid-19 a Vico del Gargano, un altro morto. Il cordoglio del sindaco

Vico del Gargano, 26 dicembre 2020. È stato il sindaco di Vico del Gargano Michele Sementino a comunicare, con un post su Facebook, la morte per il Covid-19 di una concittadina. L’ultimo decesso arriva a distanza di tre giorni da un concittadino morto nel comune di Mestre.

Attualmente sono sette i cittadini di Vico del Gargano che non ce l’hanno fatta per il coronavirus dall’inizio della pandemia.

“Se n’è andata stamattina – ha scritto il primo cittadino – Un’altra nostra concittadina colpita dal virus non ce l’ha fatta. Un dolore ancora più grande per chi, in questi giorni, sperava di poter vivere con maggiore serenità la parte finale di un anno orribile.

La nostra vicinanza e il nostro cordoglio sono rivolti a familiari e amici, ai quali ci stringiamo e facciamo le nostre condoglianze.

Sembra tutto inutile e inarrestabile ma così non è, dobbiamo fare in modo che i nostri comportamenti contribuiscano a fermare il contagio e questa dolorosissima e terribile catena di lutti”.

Articolo di Valerio Agricola