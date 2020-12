COVID. “Vaccino Day”: 60 dosi in Capitanata, ecco le 4 sedi dove saranno somministrate

Foggia, 26 dicembre 2020. La prima somministrazione “simbolica” di 60 dosi di vaccino anti-COVID ad opera della ASL Foggia sarà effettuata dalle squadre di vaccinatori della ASL in quattro differenti postazioni dislocate sul territorio provinciale.

Il vaccino sarà inviato con mezzi aziendali, dotati di strumenti per l’idonea conservazione oltre ad un sistema di monitoraggio della temperatura, nelle sedi individuate sul territorio:

1. Centro vaccinale SISP ASL FG, p.zza Pavoncelli n.1 – Foggia (30 dosi);

2. RSA nel P.T.A. di S. Marco in Lamis, via Sannicandro – S. Marco in Lamis (10 dosi);

3. P.O. di San Severo, viale 2 Giugno – San Severo (10 dosi);

4. IRCSS “Casa Sollievo della Sofferenza”, viale dei Cappuccini – S. Giovanni R.do (10 dosi).

Le attività di vaccinazione partiranno nella sede di Foggia, intorno alle ore 10,00.

I primi operatori sanitari della ASL ad essere vaccinati saranno: un Dirigente Medico del Servizio di Igiene Pubblica, un Assistente Sanitario e una Infermiera, tutti componenti delle squadre di vaccinatori.

Seguiranno: gli altri vaccinatori; alcuni operatori sanitari del 118 e delle U.S.C.A.; il direttore del Servizio di Igiene Giovanni Iannucci; il presidente provinciale dell’ordine dei Medici Alfonso Mazza; la coordinatrice delle U.S.C.A. Maria Cassanelli; il referente aziendale dei Medici di Medicina Generale Pierluigi De Paolis; il referente aziendale dei Pediatri di Libera Scelta Pasquale Conoscitore.

Negli ospedali saranno vaccinati gli operatori sanitari impegnati nei reparti COVID, mentre nella RSA di San Marco in Lamis anche alcuni ospiti.