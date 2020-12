Foggia, a tutto Felleca: “Il nostro segreto? Credere in noi stessi”

(gianlucadimarzio.com) Sono trascorsi 75 giorni dal ritorno del Foggia in Serie C. Entrato per ultimo in punta di piedi, il club pugliese oggi vola ad alta quota, al terzo posto a pari punti con Avellino, Catania, Teramo e Catanzaro, dietro alle due favorite (Ternana e Bari).

“Il fatto che oggi siamo lì a pari punti con chi ha investito decisamente molto più di noi, dimostra che la squadra c’è, e soprattutto credo che i fatti dicano che è tutto merito della nostra competenza” confida Roberto Felleca, presidente del Foggia, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com

Eppure l’avvio non è stato eccellente: dopo la prima vittoria all’esordio in casa, sono arrivate quattro sconfitte consecutive. Tre punti conquistati su quindici a disposizione e Foggia in zona retrocessione: “Nei momenti difficili il segreto è stato seguire il progetto tecnico-societario senza farci influenzare dai fattori esterni – ammette Felleca – eravamo convinti dei nostri mezzi e del lavoro che stavamo mettendo in pratica, il resto lo ha fatto l’affinamento degli automatismi, lo spirito di volontà e l’amalgama, oggi posso dire che siamo un gruppo bellissimo”.