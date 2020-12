Un anno trascorso male non poteva terminare peggio.

Colui che dagli anni ’60 ad oggi è stato il “papà” di tanti giocatori, allenatori, dirigenti sportivi di Capitanata, ci ha lasciato.

A Benito Stanco tutti noi dobbiamo qualcosa. Il calcio lo rimpiangerà.

A 85 anni, fino all’ultimo suo respiro, Benito ha pensato alla sua famiglia naturale e a quella in cui ha vissuto per decenni, il suo mondo, quello fatto di campi verdi e palloni. E siamo certi che ovunque adesso si trovi, starà passeggiando sui bordi di un campo grande come il mondo.

Ciao Presidente, che la terra ti sia lieve…”

ASD FOGGIA INCEDIT