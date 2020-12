(STATOQUOTIDIANO, ore 19). Foggia, 26 dicembre 2020. Gravidanza speciale, questo pomeriggio, in via Trinitapoli a Foggia. Soccorso d’urgenza, poi l’emozione che solo un parto può originare.

I fatti. Dopo una chiamata alle ore 14.49 della centrale, i volontari dell’associazione di volontariato ‘Croce ble‘ di Candela, che gestisce al momento le postazioni del 118 di Candela, di Ascoli Satriano, e San Carlo (frazione della citata Ascoli), sono intervenuti “in codice rosso” in via Trinitapoli, km 6, nel Comune di Foggia. La chiamata aveva anticipato ai volontari che una donna, all’ultimo mese di gravidanza, stava per avere l’espulsione del bimbo.

Una volta velocemente sul posto l’espulsione era già avvenuta. “Lo abbiamo trovato ancora attaccato alla mamma“, il racconto a StatoQuotidiano.it.

Subito i 3 presenti dell’associazione ‘Croce ble’, il soccorritore (in foto) Luigia Colluccielli, l’infermiere Pietro Dicondio, l’autista Rocco Capuano, sono intervenuti, ognuno per le proprie competenze. In seguito è giunta sul posto anche un’automedica.

Sono state da qui isolate le due parti del cordone ombelicale, la parte della mamma e quella del bimbo, poi il taglio.

“E’ come se fosse un nostro bambino – dice a StatoQuotidiano Luigia Colluccielli, la soccorritrice (in foto) – è stata una grande emozione”.

Da sottolineare come tra 5 giorni, l’associazione ‘Croce Ble’ – del presidente Rosangela Coletta e di Antonello Massa – lascerà il servizio di gestione delle postazioni indicate del 118 alla società in house dell’ASL Foggia, Sanitaservice, in seguito alla già comunicata internalizzazione del servizio del 118 in Capitanata.

“Una situazione di ‘fine servizio’ – spiegano i volontari dell’associazione – che ci rende ancora più orgogliosi di questo parto, di questo bimbo venuto al mondo in quest’anno segnato dall’emergenza sanitaria”.