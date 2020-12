Incidente alle porte di Foggia, feriti 2 giovani: intervento in codice rosso

(STATOQUOTIDIANO.IT, ore 19.30). Foggia, 26 dicembre 2020. Sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso i due ragazzi che, questa sera intorno alle ore 18.30, sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale sulla SS16 a pochi chilometri da Foggia.

FOTO ENZO MAIZZI

Per cause da appurare dalla Polizia Locale, i due ragazzi mentre viaggiavano a bordo di una Peugeot 208, sono usciti fuori strada terminando la corsa in una cunetta dove l’auto si è ribaltata su di un fianco.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Ancora non si conoscono le condizioni dei due giovani.