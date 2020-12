Mirabile Presepe del Maestro Sante De Biase in dimora privata

Manfredonia, 26 dicembre 2020. Spaziando con le ali della sua ubertosa fantasia, l’insigne Maestro Sante De Biase, ben coadiuvato in arte dal suo fedelissimo e inseparabilissimo amico, Renato Gravinese, richiestone da un privato per un progetto presepiale, è intervenuto con il suo estro, altamente intuitivo, su un pregevole tempio a ruderi dell’esimio artista, Maestro cartapestaio assai celebre, Matteo Trotta.

Ne è venuta fuori arte su arte, con il progetto modificato a nuovo, con il preesistente utilizzato in Arte ad un tutt’uno, mirabilmente fantastico nell’insiemistica, nuova architettura, splendida per fine ideazione e per eccellente realizzazione.

Un progetto non semplice, non semplificato dal preesistente, in stravolgimento rinascimentale di bozze, disegnate in fulminea e folgorante immaginazione, che dall’estro scendono agli occhi e danno e trasmettono alle mani, ferme e precise, le direttive delineanti la figurazione deliziosa a cui si perviene. E stili architettonici, in assemblamento apparentemente problematico, poco disorientato e incredulo a tanto incontro combaciante di maniere confluite in una che abbraccia le maestose colonne corinzie elevarsi a reggere i resti di un notevole tempio, in stato di diruto avanzamento, ma non tale che non si riesca a intravedere certezza di bellezze andate.

E sulla elevata parete posteriore si apre , come in una favola, una spettacolare bifora romanica, dalla quale entrano le luci di un tramonto sospeso sulla Natività nel suo porpora cipria, avvolgente, nelle montuose lontananze, il suggestivo complesso architettonico abbaziale di Santa Maria di Pulsano, ben dipinto nel vespero rosseggiante del porpora caldo rosa cipria in un cielo, attraversato da nuvole poco offuscanti, complesso, dicevo, arroccato in cima ad una valle scoscesa.

A lato, poi in fantasie storiche, socchiusa, vi è una porta, ad arco romanico, sormontata da una assai splendida finestra a precise e raffinate volute barocche.

A lato altro, su un mattonato, tipico delle antiche strade romane, in fondo si staglia una deliziosa fontana, a pietre squadrate ad arco, gocciante in una vasca alta, a semicerchio, a cui si accede per scale concentriche.

Al di sopra, un splendido, magnifico balcone di ferro, a sontuose volute barocche, in affaccio, sulla scena inferiore, che si apre e lascia intravedere, attraverso vetrine aperte, parte del mobilio, in visione prospettica.

Allora un mondo scenico, teatralmente fascinoso, colpisce il nostro poetico sentire, per occhi a meraviglie ammalianti, in stupore seducente.

Il tutto, costruito, per fervida immaginazione rappresentativa, si descrive e si raffigura come un dipinto di magico realismo, planato dolcemente nel contesto di pace avvolgente, calata per ogni sentire, per ogni spazio e materia, coinvolti a permeazione di Arte, in scioglimento mistico.

C’è del nuovo, dell’originale in questa concezione architettonica, a stili altri e diversi, ma concepiti catturati nel loro bello peculiare, per rimestarli e farne novità creativa singolare.

Tanto più che, al visivo, ove si guardi, con stupore e meraviglia, l’uso di materiali semplici come il leggero polistirolo, colle, stucchi e colori a intemperie, adoperati a pervenire all’incanto creativo delle fabbriche, risaltanti di estetica stregante.

E, poi, nuovo nel nuovo, l’uso di stupendi pastori del ‘700 napoletano insediarvisi e collocarsi a creare atmosfere di incanto surreale, con il loro naturale affaccendarsi in dinamiche fatate, diversificate nel loro bell’andare per compiti di disbrigo quotidiano. E questi pastori, splendidi nelle fattezze e nei tratti visivi, in vestizione magnifica, in immagini fermate nel loro sinergico guardarsi e non vedersi, e disorientare in magiche estetiche, sono opera pregevolissima della tanto nota ed egregia artista napoletana Nunzia Sessa, da ben cinque generazioni , splendida fabbricatrice, ad arte, di stupendi pastori, con la tecnica del ‘700. E tutti inseriti nell’imbambolante, sontuosa scenografia dell’insigne artista, professore Sante De Biase, in convergenza artistica con Renato Gravinese, a fabbricare da tanti anni meraviglie presepiali.

Una scenografia paesaggistica e un mirabile caseggiato, poggiati e spuntati e fioriti da una montagna rocciosa, che ne allenta e allarga le sue durezze impenetrabili, per dare posto evita e luce ad una sorta di magica acropoli, dove non si dibatte, ma là dove lo spirito guerriero depone le sue diatribe e veemenze e inquietudini e battaglie, e si immerge e si cala nella loquela rassicurante della Divinità, discesa e adagiata nella Natività, Santa Icona di contraddizione, che confonde ed ammaestra e rappacifica interiorità tumultuata. E nella loquela di pastori sacri ed Angeli osannanti, svolazzanti nell’incendio dello stellato, e Re Magi in viaggio per chissà Chi, per in quel dove andare, calamitati dall’Astro del cielo, in misterioso cammino.

Ma poi nel tutto e dal tutto sbocciato a magnifica opera scenografica dell’esimio artista Sante De Biase, a fiato d’arte con l’inseparabile Renato Gravinese, composizione, si diceva, originalmente assai ingegnosa, figlia di fantasie sue tanto notevolmente artistiche, quanto sontuosamente immaginifiche, sbocciate dalle rocce che, pensate docili e friabili, si aprono e si squarciano e si spaccano, e reggono la magnificenza imponente della sua complessiva realizzazione. In pura Arte. Diamantina anche nell’oltre guardare.

Davvero altro gioiello scenografico, gemmante da ingegno fiammeggiante e da intuizione geniale, che non luccicano se non per creazione molto artistica. A lasciarti negli “Oh” di accesa meraviglia. Null’altro per altamente estetiche demiurgiche creazioni.

A cura del professore Lorenzo Prencipe. Natale 2020.