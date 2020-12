Orta Nova, crolla all’improvviso edificio in via Cincinnati (FOTO)

Orta Nova, 26 dicembre 2020. Il 2020 continua a riservare sorprese che si vorrebbe tutti evitare.

Stamani, in via Cincinnati a Orta Nova, è crollato un edificio di vecchio stato verso le ore 9.00.

Allertate le forze dell’ordine, è giunta prontamente sul posto una pattuglia della polizia municipale che ha transennato la zona immediatamente circostante per metterla in sicurezza. Coinvolti nei controlli anche operatori Enel e vigili del fuoco.

Non sono stati registrati fortunatamente danni a persone. Ora presumibilmente si provvederà ad abbattere per intero l’edificio.

In Italia, secondo gli ultimi dati disponibili – fonte La Repubblica – sono oltre due milioni gli edifici residenziali in mediocre o pessimo stato di conservazione dei quali oltre 150.000 in Puglia e circa 30.000 nel barese”.

“È necessario intervenire” per i costruttori edili di Confindustria “soprattutto sugli stabili più a rischio, quelli costruiti prima del 1981; da tempo la nostra associazione richiede misure concrete su questo, in particolare incentivi pubblici immediati per la demolizione e ricostruzione degli immobili a rischio”.

Daniela Iannuzzi