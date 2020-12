Rodi Winter Music 2020: al via la rassegna musicale in streaming

Gargano, 26 dicembre 2020. Sarà un’edizione digitale, quella di quest’anno del Rodi Winter Music 2020. Il festival, giunto al secondo anno, è organizzato dall’Associazione “Luigi Russo”, presieduta da Domenico Sinigagliese, con la direzione artistica del M° Raffaele Manuel Padula (Saxophonist – Cannonball Musical Instrument and JLV Paris ARTIST).

Quattro grandi appuntamenti trasmessi in streaming sulla pagina Facebook “Rodi Summer Music”, di esibizioni integrali registrate prima degli ultimi DPCM. Nei giorni 26, 28, 29 e 30 Dicembre 2020, alle ore 17.00, si alterneranno le esibizioni dei maestri Manuel Padula, Luca Cocomazzi, Antonio Montecalvo, Radiana Redaelli, Simone Nicoletta e Shoko Gamo. “Un’occasione in più per sentirci un po’ più vicini con l’auspicio di poter tornare il prima possibile alla normalità” è quanto espresso sulla pagina della rassegna.