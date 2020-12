Shock a Orta Nova: donna ferita da proiettile vagante

(statoquotidiano, ore 20.30). Orta Nova, 26 dicembre 2020. Nel corso di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi nel pomeriggio, una donna è stata ferita da un proiettile vagante all’addome.

I fatti sono avvenuti in zona centrale a Orta Nova.

Non chiaro se la donna sia stata colpita volontariamente o meno dal proiettile. I fatti sono avvenuti nei pressi dell’abitazione della vittima dei fatti, in via Regina Elena.

La donna ha 47 anni. La stessa non risulterebbe in gravi condizioni. La signora è attualmente ricoverata agli ospedali Riuniti di Foggia. Non è in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri dei Comando Provinciale di Foggia e i sanitari del 118.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it