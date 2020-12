Roma, 26 “Scienziati britannici stanno sperimentando un nuovo farmaco che potrebbe impedire a qualcuno che è stato esposto al coronavirus di sviluppare la malattia Covid-19, che secondo gli esperti potrebbe salvare molte vite”.

“La terapia con anticorpi conferirebbe un’immunità immediata contro la malattia e potrebbe essere somministrata come trattamento di emergenza ai pazienti ospedalizzati e ai residenti delle case di cura per aiutare a contenere i focolai”.

Così la testata giornalistica britannica “The Guardian” nell’articolo pubblicato ieri “ UK scientists trial drug to prevent infection that leads to Covid “.

“British scientists are trialling a new drug that could prevent someone who has been exposed to coronavirus from going on to develop the disease Covid-19, which experts say could save many lives”.

The antibody therapy would confer instant immunity against the disease and could be given as an emergency treatment to hospital inpatients and care home residents to help contain outbreaks”.

“People living in households where someone has caught Covid could be injected with the drug to ensure they do not become infected too. It could also be given to university students, among whom the virus has spread rapidly because they live, study and socialise together.

Da una traduzione del testo: “Le persone che vivono in famiglie in cui qualcuno ha preso il Covid potrebbero ricevere l’iniezione del farmaco per assicurarsi che non vengano infettate anche loro. Potrebbe anche essere somministrato a studenti universitari, tra i quali il virus si è diffuso rapidamente perché vivono, studiano e socializzano insieme”.

La dottoressa Catherine Houlihan, virologa presso l’University College London Hospitals NHS Trust (UCLH) che sta conducendo uno studio chiamato Storm Chaser sul farmaco, ha dichiarato: “Se possiamo dimostrare che questo trattamento funziona e prevenire le persone che sono esposte al virus per sviluppare Covid-19, sarebbe un’aggiunta entusiasmante all’arsenale di armi in fase di sviluppo per combattere questo terribile virus”.

Il farmaco è stato sviluppato da UCLH e AstraZeneca, la società farmaceutica che, insieme all’Università di Oxford, ha anche creato un vaccino che l’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari dovrebbe approvare per l’uso in Gran Bretagna la prossima settimana.

Il team spera che lo studio dimostri che il cocktail di anticorpi protegge dal Covid-19 per un periodo compreso tra sei e 12 mesi.

I partecipanti alla prova lo ricevono in due dosi, una dopo l’altra. Se viene approvato, verrà offerto a qualcuno che è stato esposto a Covid negli otto giorni precedenti. Potrebbe essere disponibile a partire da marzo o aprile se è approvato dal regolatore dei medicinali dopo aver esaminato le prove dello studio.

Lo studio coinvolge l’UCLH, diversi altri ospedali britannici e una rete di 100 siti in tutto il mondo.

Questo mese l’ospedale dell’University College è diventato il primo sito al mondo a reclutare pazienti nello studio di controllo randomizzato e dare loro il jab o un placebo.

“Ad oggi abbiamo iniettato 10 partecipanti – personale, studenti e altre persone – che sono stati esposti al virus a casa, in un ambiente sanitario o in aule studentesche”, ha detto Houlihan. Lei e colleghi seguiranno da vicino i partecipanti per vedere quali di loro sviluppano il Covid-19. La protezione immediata che il farmaco promette potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre l’impatto del virus fino a quando tutti non saranno stati immunizzati. Il programma di vaccinazione è in corso utilizzando il jab Pfizer / BioNTech e dovrebbe durare fino alla prossima estate. L’NHS England ha accelerato la distribuzione del vaccino questa settimana dopo le critiche dei capi dell’ospedale, dei leader del medico di base e dell’ex segretario alla salute Jeremy Hunt secondo cui ci stava mettendo troppo tempo. “Il vantaggio di questo medicinale è che ti dà anticorpi immediati”, ha detto Houlihan.

Dr Catherine Houlihan, a virologist at University College London Hospitals NHS trust (UCLH) who is leading a study called Storm Chaser into the drug, said: “If we can prove that this treatment works and prevent people who are exposed to the virus going on to develop Covid-19, it would be an exciting addition to the arsenal of weapons being developed to fight this dreadful virus.”

The drug has been developed by UCLH and AstraZeneca, the pharmaceutical company that has also, along with Oxford University, created a vaccine that the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency is expected to approve for use in Britain next week.

The team hope the trial shows that the cocktail of antibodies protects against Covid-19 for between six and 12 months. Trial participants are receiving it as two doses, one after the other. If it is approved, it would be offered to someone who has been exposed to Covid in the previous eight days.

It could be available as soon as March or April if it is approved by the medicines regulator after it has reviewed evidence from the study. The trial involves UCLH, several other British hospitals and a network of 100 sites globally. This month University College hospital became the first site in the world to recruit patients into the randomised control trial and give them the jab or a placebo.

“To date we have injected 10 participants – staff, students and other people – who were exposed to the virus at home, in a healthcare setting or student halls,” said Houlihan. She and colleagues would closely follow the participants to see which of them develop Covid-19.

The immediate protection that the drug promises could play a vital role in reducing the impact of the virus until everyone has been immunised. The vaccination programme is under way using the Pfizer/BioNTech jab and is expected to take until next summer.

NHS England accelerated the vaccine deployment this week after criticism from hospital bosses, GP leaders and the former health secretary Jeremy Hunt that it was taking too long.

“The advantage of this medicine is that it gives you immediate antibodies,” Houlihan said. “We could say to trial participants who have been exposed: yes, you can have the vaccine. But we wouldn’t be telling them that would protect them from the disease, because it’s too late by then [because the Pfizer and Oxford vaccines do not confer full immunity for around a month].”

Paul Hunter, a professor of medicine at the University of East Anglia who specialises in infectious diseases, said the new treatment could significantly reduce the death toll from Covid.