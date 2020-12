Una stele anche a Foggia per l’imperatore Federico II, che nacque oggi

Una “Stauferstele” è un monumento alla memoria dei membri della dinastia degli Staufer, la nobile famiglia originaria dell’antica regione della Svevia che regnò in Europa per circa due secoli, dal 1079 al 1268, e che diede alla storia tre imperatori del Sacro Romano Impero.

Oggi, giorno di nascita dell’imperatore Federico II a Jesi (26 dicembre 1194) il puer Apuliae, si è in attesa della stele da collocare a Foggia, sua città prediletta, in cui ancora manca.

“Nell’estate 2019- scrive il giornalista pugliese Pasquale Episcopo, che vive e lavora come docente e consulente a Monaco di Baviera, appassionato cultore di Federico II- abbiamo presentato all’amministrazione comunale di Foggia la proposta di collocare la stele nella primavera del 2021, in occasione del VIII centenario dell’arrivo di Federico II a Foggia, proposta corredata da una relazione informativa. Questo articolo ne rappresenta un estratto. Nel mese di novembre 2019, con grande gioia del donatore e di chi scrive, la Giunta comunale ha approvato la proposta”. L’articolo è tratto dal sito www.stupormundi.it, La stele di Foggia.

“La Stele di Foggia sarà inaugurata il 29 maggio 2021. Per desiderio del donatore verrà collocata in Piazza Nigri, davanti al Portale della Pianara, a poca distanza dall’Archivolto del Palazzo imperiale”.

“Sarà donata dal prof Johann Heinrich von Stein di Stoccarda in onore del grande imperatore”.

Sono 38 le stele federiciane installate in 6 paesi europei. Complessivamente la Germania ne ha trentuno, l’Italia tre (A Castel Fiorentino è stata collocata la prima, poi a Bari e a Siracusa) la Francia, l’Austria, la Repubblica Ceca e l’Olanda una. Le iscrizioni sono in latino, in tedesco e nella lingua del luogo. Sulla base quadrata c’è il nome dello scultore, il sig. Markus Wolf di Stoccarda, e quello del donatore o dei donatori.

Il monumento consiste in una colonna di marmo travertino del peso di 4.5 tonnellate, alta 2 metri e 75 centimetri, larga 80. La base è quadrata e misura un metro di lato, la sezione è ottagonale, chiaro riferimento all’opera più famosa di Federico II, Castel del Monte.

Una particolare considerazione sull’ultima stele della serie, la 38esima, inaugurata nella città sveva di Reutlingen. Non lontano c’è Göppingen, città gemellata con Foggia dal 1971.

Il monumento dovrebbe essere inaugurato a maggio del prossimo anno, il terzo in Puglia dopo Castel Fiorentino e Bari di Stele ne ha due, una in città e un’altra a 6 Km di distanza, sul monte Hohenstaufen che ha dato il nome al casato reale (Staufer è un’abbreviazione) dove un tempo sorgeva un castello fatto costruire da un avo di Barbarossa. Nel 2021 il gemellaggio Foggia-Göppingen compirà 50 anni.

“Il memoriale – scrive Episcopo- sarà un’occasione per acquisire la consapevolezza, e forse l’orgoglio, del glorioso passato della città e di fare rete mettendo in campo le miglior energie del territorio”.