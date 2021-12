Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 26 dicembre 2021. Questa mattina un’auto ha preso fuoco a Manfredonia, in Via San Lorenzo, intersezione di Via San Francesco. Si tratta di un veicolo Y10, le cause ancora tutte da chiarire.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco a mettere in sicurezza la zona: le fiamme sono state spente tempestivamente.

Via Tribuna chiusa momentaneamente al traffico. Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto: accertamenti in corso per stabilire la natura dolosa dell’incendio. Si attendono ulteriori aggiornamenti sul caso.

Foto/Video a cura di Antonio Castriotta: