Donne all’Opera: il canto, la vita, serata al Lucio Dalla di Manfredonia

Stato Donna, 26 dicembre 2022. Spazio alla lirica all’interno della Stagione di Prosa 2022-2023 della Città di Manfredonia con “Donne all’Opera: il canto, la vita” della compagnia Bottega degli Apocrifi, in programma mercoledì 28 dicembre 2022 alle ore 21.00 al Teatro Comunale “Lucio Dalla”.

Un connubio di canto, musica e parole per un concerto teatrale tutto al femminile con Francesca Rinaldi (soprano), Laura Ligori (pianoforte) e Tiziana Irti (voce recitante).

Leggi anche: Il bel canto lirico di Francesca Rinaldi è spazio d’arte a Manfedonia

Un soprano, una giovane pianista e un’attrice ci faranno immergere tra le pieghe di alcune delle più celebri opere liriche e ci doneranno occhi nuovi per guardarle.

Francesca Rinaldi e Tiziana Irti ci condurranno per mano a incontrare Butterfly, Almirena, Santuzza, Pamyra, Desdemona, Manon Lescaut, Tosca… viaggeremo attraverso la loro fragilità, la loro determinazione, la loro disperazione, la loro passione e il loro amore che, sempre, è la loro forza. Alcune di esse ci apriranno le porte della loro vita, ci inviteranno a esplorarla fino a scoprire come sono arrivate a farsi musica in scena diventando eterne.