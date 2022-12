Fallimento Gema, quasi 9 milioni i crediti vantati dal Comune di Manfredonia: disposta trattazione causa

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 26 dicembre 2022. Con ordinanza interlocutoria di recente pubblicazione (udienza svoltasi a dicembre), la Corte di Cassazione di Roma ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza relativamente al ricorso proposto dal Comune di Manfredonia contro il Fallimento di GEMA spa contro il decreto del Tribunale di Foggia n. 308/2015 depositato il 25/11/2015.

Dagli atti, “Il giudice delegato al fallimento di GEMA s.p.a. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura i crediti vantati dal Comune di Manfredonia (per € 4.894.482,75, a titolo di somme oggetto di cartelle di pagamento e ingiunzioni emesse verso contribuenti, e per € 3.804.998,62 quale importo totale degli avvisi TARSU) in conseguenza dell’affidamento in concessione alla compagine fallita del servizio di riscossione delle entrate tributarie e in ragione del mancato riversamento in suo favore del denaro riscosso”.

“Il Tribunale di Foggia, a seguito dell’opposizione proposta

dall’amministrazione comunale, reputava infondata la domanda diretta a ottenere somme che il Comune medesimo aveva qualificato non come certamente riscosse, ma come residuo dovuto dai contribuenti, dato che un simile credito non costituiva un credito da omesso riversamento, né, in mancanza di un diverso accordo fra le parti, un credito avente un diverso fondamento giuridico”.

“Osservava, inoltre, che la domanda di insinuazione del Comune doveva essere accompagnata dalla dimostrazione di una valida costituzione del rapporto concessorio, nel rispetto, almeno in origine, di una delle modalità di affidamento del servizio previste dagli artt. 52 e ss. d. lgs. 446/1997, dato che il credito era stato fatto valere come derivante da un affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie e non come credito da ingiustificato arricchimento”.

“Nel caso di specie, tuttavia, non solo emergeva dalle risultanze istruttorie che il servizio di riscossione era stato svolto sulla base di mere delibere, che non erano state neppure prodotte in giudizio, ma la stessa amministrazione istante aveva ammesso la mancanza di

una convenzione scritta regolante il rapporto fra concessionario ed ente impositore”.

“Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 25 novembre 2015, ha proposto ricorso il Comune di Manfredonia, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito concontroricorso il fallimento di GEMA s.p.a. in liquidazione”.