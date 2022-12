“Foggia: ultras e 118 in lutto, è morto Giax Romondia”

FOGGIA – “Lutto nel mondo dei supporter del Calcio Foggia e nel 118. E’ morto Giax Romondia, ultras della Curva Nord, autista soccorritore del 118 in servizio sul Gargano”.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.

“Giax ha lottato come un guerriero in ospedale, ma non ce l’ha fatta. Sugli spalti di numerosi stadi di calcio erano stati esposti striscioni di solidarietà e affetto dove c’era scritto : «Forza Giax non mollare». E la «sua» Curva Nord gli aveva dedicato un altro striscione: «Non c’è Natale senza un fratello, tutti i pensieri e le ansie sono per te». Purtroppo Giax non c’è più e la sua «Nord» piange il fratello di tante giornate calcistiche”.