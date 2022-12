“Plurime cessioni di dosi di cocaina” nel Bresciano, confermata condanna per 56enne di Manfredonia

STATOQUOTIDIANO.IT, 26 dicembre 2022. “In tema di ricorso per cassazione, non costituisce un indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che abbiano definito la loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello“.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da P.G., classe 1966 Manfredonia, contro una sentenza del 17/09/2021 della Corte d’Appello di Brescia che aveva confermato nei suoi confronti la condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, pronunciata dal Gup del Tribunale di Brescia in data 1.03.2021, in relazione alla detenzione di 118 gr di cocaina destinata alla cessione a terzi, con fatto commesso a Lumezzane( BS) (..)e di plurime cessioni di singole dosi di cocaina ad una serie di acquirenti (….) fatti commessi dal gennaio 2018 al settembre 2020 in Lumezzane.

“Quanto al mancato riconoscimento della continuazione tra l’episodio delittuoso accertato con la sentenza del Tribunale di Brescia del 7.12.2016 e le contestazioni dì spaccio oggetto del presente procedimento, la Corte territoriale ha argomentato non solo con riferimento al notevole lasso temporale intercorso e alla mancanza di elementi circostanziati circa il proseguimento dell’attività delittuosa iniziata nell’ottobre 2016, che risulta invece interrotta sia a seguito del periodo di detenzione seguito all’arresto sia per le condizioni di salute del P. che fu sottoposto ad un importante intervento chirurgico cardiaco, ma anche in relazione al fatto, non certo secondario che nell’episodio del 2016 il P. operava da solo, confidando sull’appoggio della compagna dell’epoca, mentre l’attività di spaccio oggetto delle attuali contestazioni era svolta in concorso con l’attuale coimputata (…), con una perfetta interscambiabilità dei ruoli nei contatti con gli acquirenti e nella realizzazione delle transazioni commerciali aventi ad oggetto la cocaina”.