Auto rubata in 50 secondi a Foggia: il furto ripreso dalle telecamere di sicurezza

Il furto di un’auto in via San Severo, a Foggia, è stato rapito in appena 50 secondi. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 23 dicembre, come documentato dalle telecamere di sorveglianza. I ladri sono giunti nel parcheggio di un supermercato a bordo di una Fiat 600. Uno dei due criminali si è avvicinato rapidamente a una Panda bianca parcheggiata, riuscendo a forzare l’auto, metterla in moto e fuggire con il mezzo in pochi istanti, mentre il complice lo scortava.

Il video del furto è stato reso pubblico dal quotidiano online FoggiaToday, che ha diffuso il filmato per evidenziare la rapidità e la professionalità dei ladri nel compiere il crimine. Questo episodio ricorda in maniera inquietante la trama di un vecchio film di Nicolas Cage, Fuori in 60 secondi, sebbene i malviventi siano riusciti nell’impresa in un tempo ancora più ridotto.

L’automobile rubata è stata sottratta in un lasso di tempo incredibilmente breve, confermando quanto sofisticati e veloci possano essere i furti nelle aree urbane, anche sotto il controllo delle telecamere di sicurezza.