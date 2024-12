Codice della strada, via alle nuove norme

Via la patente a chi guida con il telefonino, a chi si mette al volante ubriaco o drogato e a chi abbandona gli animali in strada. E ancora, stretta sui monopattini con obbligo di targa, casco e assicurazione. Sono alcune delle nuove norme della riforma del Codice della strada, che scatta da sabato 14 dicembre. Sale poi la cilindrata delle auto che potranno guidare i neopatentati, ma il limite durerà tre anni. Nuovo Codice della strada: tolleranza zero per chi guida ubriaco, stretta sui monopattini. Rispetto al testo originale ci sono però alcune novità per chi usa cannabis terapeutica. L’obiettivo è la tutela delle persone in cura con sostanze psicotrope con protocolli terapeutici, sotto controllo medico: chi ha queste caratteristiche potrà comunque guidare. In merito saranno aperti alcuni tavoli di confronto, annuncia Salvini, che comunque esclude che con il nuovo testo ci saranno maxi-multe.

La sanzione per chi guida con lo smartphone andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. Viene inserita anche la sospensione automatica di una settimana se si viene sorpresi col telefono al volante e sulla patente vengono tolti almeno 10 punti: stessa norma vale anche per chi viene sorpreso senza cinture o contromano. Se i punti sono più bassi la sospensione è di 15 giorni. In caso di recidiva la multa sale fino a 1.400 euro, la sospensione della patente può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti. Tolleranza zero, con una novità per i recidivi: se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro).

Sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. Cosa si può bere in pratica? Dipende dal peso, dall’altezza e se si è a stomaco pieno: in genere si è sicuri con un bicchiere di vino o una lattina di birra o un bicchierino di superalcolico. Per i neo patentati le norme già in vigore prevedono un tasso alcolico zero per tre anni. Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Tra le sanzioni c’è anche l’obbligo di installare sulla macchina l’alcolock.