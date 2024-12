Manfredonia, 25 dicembre 2024 – Un nuovo atto di vandalismo ha colpito la Stazione di “Manfredonia Ovest”. Da raccolta dati, risultano rubati una decina di motori elettrici per cancelli, con ingenti danni alla sicurezza e al patrimonio pubblico. I malviventi, approfittando delle ore notturne, avrebbero agito con rapidità e determinazione, abbattendo un cancello e sottraendo i motori elettrici da altre strutture recintate.

Risulta al contempo il furto di alcune telecamere correlate all’impianto di videosorveglianza dell’area. 8 sarebbe il numero di telecamere sottratte furtivamente.

Sul posto i volontari delle Guardie Ambientali italiane, sezione di Manfredonia, coordinata dal responsabile Alessandro Manzella. «La zona è stata messa in difficoltà da questo furto, che ha causato danni notevoli sia in termini economici che di sicurezza», ha dichiarato Manzella. «Abbiamo trovato il cancello abbattuto e diverse altre strutture danneggiate. L’attività di recupero dei motori rubati è ora in corso, ma il danno subito è considerevole».

Indagini avviate dagli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia.

Stazione di Manfredonia Ovest: un progetto incompiuto, ennesimo nulla politico – imprenditoriale del territorio

La stazione di “Manfredonia Ovest”, inaugurata anni fa nella periferia sud di Siponto, rappresenta un esempio emblematico di un’infrastruttura concepita con grandi aspettative ma mai realizzata nella sua piena funzionalità. Situata in una zona strategica, la stazione avrebbe dovuto servire come punto di collegamento fondamentale per la città, facilitando l’accesso al trasporto ferroviario per i residenti e i visitatori.

Nonostante le promesse iniziali, la stazione è rimasta sostanzialmente inutilizzata, con binari e strutture che non hanno mai visto il passaggio di treni. Questo stato di abbandono ha sollevato interrogativi sulla pianificazione e sull’efficacia degli investimenti pubblici destinati a migliorare la mobilità e l’accessibilità della città.

La stazione, che doveva essere un punto di passaggio per pendolari e turisti, è ormai diventata un monumento all’inutilità, un’opera incompiuta che ha richiesto ingenti risorse pubbliche senza alcun ritorno tangibile per la comunità.

La questione della stazione di Manfredonia Ovest non è un caso isolato, ma un riflesso di un problema più ampio legato alla gestione delle infrastrutture pubbliche in molte zone della Puglia. In molti casi, opere costose e ambiziose sono rimaste incompiute, lasciando il territorio con enormi aspettative non soddisfatte. La stazione di Manfredonia Ovest è diventata un simbolo di spreco e inefficienza, con i cittadini che continuano a chiedersi quando, e se, questo progetto troverà finalmente una sua utilità.

fotogallery STATOQUOTIDIANO.IT