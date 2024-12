Manfredonia, 26 dicembre 2024

Grave incidente stradale questa sera sulla circonvallazione di Manfredonia, all’altezza dello svincolo Manfredonia Nord.

Per cause in corso di accertamento, una Lancia Y ha perso il controllo del mezzo ed è uscita fuori strada, distruggendo completamente il mezzo, che ha addirittura perso il motore nell’impatto col guard-rail.

Gli occupanti del mezzo sono stati portati all’ospedale di San Giovanni Rotondo dalle ambulanze giunte sul posto.