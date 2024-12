Redazione | 26 dicembre 2024. Una serata che doveva essere “all’insegna della festa” si sarebbe trasformata in un “incubo” per i residenti della ZTL di via Ospedale Orsini e delle vie limitrofe a Manfredonia. Rossella Prato, cittadina e residente della zona, ha indirizzato una lettera pubblica alla locale Amministrazione Comunale per denunciare i gravi disagi subiti nella notte del 25 dicembre.

Nella sua lettera, la donna descrive una “situazione fuori controllo”, caratterizzata da “disordine, schiamazzi e mancanza di sicurezza“.

“Spero che abbiate dormito beatamente, visto che ai residenti in ZTL oncologici, autistici, anziani… avete donato il pacco di Natale con un’ordinanza sindacale farlocca”, scrive con tono esasperato. L’ordinanza, che prevedeva emissioni sonore di sottofondo fino alle ore 2:00, è stata disattesa, trasformando le vie del centro storico in un vero e proprio stadio.

Secondo quanto riportato, la madre della donna, invalida oncologica con difficoltà di deambulazione, è stata spintonata e ha rischiato di cadere nel tentativo di attraversare la folla. “Per creare un varco, mio fratello ha dovuto litigare con alcune persone ubriache”, aggiunge Rossella. Una volta giunti al portone di casa, hanno trovato lo scalino ostruito da bottiglie, bicchieri e liquidi versati. La madre, agitata e spaventata, si è sentita male.

Il tentativo di chiamare i soccorsi non ha portato a risultati concreti.

“Abbiamo chiamato il 112, ma non c’era un medico a bordo. Non potevano somministrare farmaci e ci hanno detto di portarla in pronto soccorso. Come avremmo potuto attraversare nuovamente quel delirio?” si chiede la donna.

Anche le forze dell’ordine, contattate per intervenire, erano impegnate altrove e non disponibili a verbalizzare l’accaduto.

La denuncia della donna si concentra anche sull’apparente assenza di un piano di sicurezza adeguato per eventi con una partecipazione superiore alle 300 persone. “Ragazzi urinano nelle fioriere dei negozi, mentre gli organizzatori dichiarano di non conoscere il contenuto dell’ordinanza sindacale. Il piano di zonizzazione acustica è inesistente, risalendo al 1980”, scrive la cittadina.

La lettera solleva interrogativi sull’autorizzazione di eventi di tale portata in un’area residenziale senza un’adeguata pianificazione. “L’Amministrazione ha autorizzato questi eventi senza piani di sicurezza? Ma ce l’avete una coscienza, avete un’anima?” domanda con forza Prato, esprimendo la frustrazione di molti altri residenti.

La denuncia di Rossella non è solo uno sfogo personale, ma un appello affinché l’Amministrazione Comunale riveda le politiche relative all’organizzazione di eventi nel centro cittadino. La richiesta è quella di garantire maggiore controllo, sicurezza e rispetto per chi vive nelle zone interessate.