Manfredonia. Sentite condoglianze dalla comunità per la scomparsa di Angelo Trotta

I funerali di Angelo avranno luogo domani, venerdì 27 dicembre 2024, alle ore 16:30, presso la Parrocchia Santa Maria del Carmine di Manfredonia. Dopo la cerimonia, il corteo funebre proseguirà verso l’ultima dimora. La famiglia ha chiesto che questa pubblicazione valga anche come ringraziamento per tutti coloro che stanno facendo sentire la propria presenza in questo momento così difficile.