Monte Sant’Angelo, 26 dicembre 2024 – Il programma degli eventi natalizi a Monte Sant’Angelo prosegue con un grande appuntamento sabato 28 dicembre, che segnerà la chiusura dell’anno da Capitale della Cultura di Puglia 2024 e l’inizio del percorso verso il Giubileo 2025 . La città dei due Siti UNESCO, che ha vissuto un anno ricco di iniziative culturali, si prepara a festeggiare in grande stile con un evento che vedrà la partecipazione di artisti di calibro nazionale come Gegè Telesforo e Renzo Rubino . A partire dalle ore 20:00, Villa Comunale ospiterà un evento speciale dal titolo “ Monte Sant’Angelo Capitale Cultura Puglia 2024: il racconto di un anno speciale “. Durante la serata, l’ Arcivescovo Padre Franco Moscone e il Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese prenderanno la parola, insieme agli artisti Gegè Telesforo , Renzo Rubino & La Sband e il dj Caiaffa , che allieteranno il pubblico con le loro performance, creando un’atmosfera di festa e riflessione sul percorso culturale e spirituale che la città ha intrapreso.

Oltre a questo evento, il programma del Christmas Festival continua a offrire una serie di appuntamenti imperdibili per residenti e turisti. Venerdì 27 dicembre, in particolare, sarà una giornata ricca di iniziative, tra cui la “La magia del World Disney” , una parata con i personaggi più amati dei cartoni animati, giocolieri, trampolieri e altre sorprese che animeranno le strade della città. Alle 20:30, presso la Chiesa San Francesco , si terrà il Gran concerto di fine anno con l’Associazione Suoni in Corso. Domenica 29 dicembre, invece, la festa proseguirà con la Corsa del Ringraziamento al Santuario e una ludoteca di Babbo Natale per i più piccoli, con attività culturali e ludiche nella Villa Comunale.