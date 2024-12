San Severo, magia natalizia: il Winter Music Show chiude il 2024 con musica e spettacolo

Continua senza sosta il successo della rassegna natalizia “San Severo e la magia del Natale”, promossa dal vicesindaco Anna Paola Giuliani. Domenica 29 dicembre, alle ore 21, Largo Carmine ospiterà il Winter Music Show, un evento musicale di grande richiamo organizzato in collaborazione con Music Art Management. Protagonisti della serata saranno i DJ di Radionorba, insieme a Giordano, il popolare TikToker divenuto celebre per i suoi video cantati dal balcone, e le Radioline, pronte a sorprendere il pubblico con gadget esclusivi e momenti di intrattenimento. L’ingresso è gratuito. “Un evento straordinario per la comunità” – così lo descrivono il sindaco Lidya Colangelo e il vicesindaco Giuliani. “Il Winter Music Show rappresenta un’occasione speciale per riunire i nostri concittadini e chiunque decida di vivere una serata di festa a San Severo.

La musica, il divertimento e l’atmosfera natalizia saranno gli ingredienti principali di un appuntamento che celebra la fine di un anno ricco di eventi e iniziative culturali.” La serata si preannuncia come il momento clou delle festività di fine anno, con un mix di intrattenimento musicale e coinvolgimento per tutte le età. “Invitiamo tutti a non perdere l’occasione di festeggiare insieme in un clima di allegria e condivisione – proseguono i rappresentanti dell’amministrazione comunale –. Sarà un’occasione per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno con amici e familiari. Vi aspettiamo numerosi!”. L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, conferma la volontà di San Severo di investire nella cultura e nel divertimento per creare momenti di aggregazione e valorizzare il territorio.

Lo riporta foggiatoday.it