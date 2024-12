Servizio Civile Universale, aperto il bando per giovani volontari

C’è tempo fino alle ore 14 del 18 febbraio 2025 per presentare domanda di partecipazione al bando per il Servizio Civile Universale, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale lo scorso 18 dicembre. La Provincia di Foggia, ente referente per il programma di intervento “Sostieni”, promuove una sinergia interregionale tra Puglia e Molise con l’obiettivo di valorizzare e potenziare il Servizio Civile Universale, coinvolgendo complessivamente 344 giovani volontari. Il programma “Sostieni” è frutto della collaborazione tra la Provincia di Foggia e diverse realtà del territorio, tra cui Salesiani per il Sociale APS, APS InFormare e il Coordinamento Volontariato Protezione Civile Foggia (CVPC). Sono previsti 37 progetti, di cui 36 sul territorio nazionale e uno internazionale in Polonia.

I dettagli dei progetti e i numeri del programma

Nel quadro del programma, i progetti sono così suddivisi:

Provincia di Foggia : 2 progetti per 116 volontari.

: 2 progetti per 116 volontari. Enti partner : 17 progetti per 76 volontari.

: 17 progetti per 76 volontari. Enti coprogrammanti : 18 progetti per 148 volontari, così distribuiti: CVPC Foggia: 3 progetti per 18 volontari. APS InFormare: 9 progetti per 78 volontari. Salesiani per il Sociale: 6 progetti per 52 volontari.

: 18 progetti per 148 volontari, così distribuiti:

Tra le proposte spicca il progetto “Eurasia solidale per l’inclusione delle persone fragili 2025”, che offre un’opportunità unica per 4 volontari di prestare servizio in Polonia.

Come partecipare

I giovani interessati devono presentare la domanda esclusivamente tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL), accessibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo: domandaonline.serviziocivile.it. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la sezione “Nuovi Progetti” sul sito ufficiale della Provincia di Foggia (serviziocivile.provincia.foggia.it) o contattare l’Ufficio Servizio Civile della Provincia in Via Paolo Telesforo 25, al 4° piano, ai numeri 0881.791855 e 0881.791517.

“Invitiamo tutti i giovani a cogliere questa straordinaria opportunità – ha dichiarato Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia –. Il Servizio Civile Universale è un percorso prezioso di crescita personale e professionale, fondamentale per costruire una società più inclusiva e responsabile. Il contributo dei volontari sarà essenziale per sviluppare progetti innovativi e rispondere ai bisogni della nostra comunità”. La scadenza del bando si avvicina: un’occasione da non perdere per chi desidera mettersi in gioco e contribuire al cambiamento, sia a livello locale che internazionale.

Lo riporta foggiatoday.it