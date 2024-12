Torino – Una disavventura a lieto fine, ma che solleva alcune riflessioni, quella accaduta il 25 ottobre scorso a un passeggero del volo Torino-Foggia operato da Lumiwings. Nonostante l’episodio spiacevole, il cliente rimane un convinto sostenitore della compagnia e della riapertura dell’aeroporto Gino Lisa, elogiando il servizio e la puntualità.

Il volo, atteso con entusiasmo, ha avuto un imprevisto che ha coinvolto il bagaglio imbarcato in stiva. Giunto a Foggia, il passeggero ha scoperto che l’unico bagaglio sbarcato non era il suo. Immediatamente, ha seguito le procedure suggerite dal personale di Aeroporti di Puglia, formalizzando la segnalazione e compilando il modulo previsto per questi casi.

Dopo tre giorni, il bagaglio è stato riconsegnato integro e chiuso, ma con una spiacevole sorpresa: le ruote risultavano danneggiate, probabilmente a causa di una caduta violenta durante lo scarico. Il passeggero ha segnalato l’accaduto alla compagnia, richiedendo il rimborso delle spese sostenute per la riparazione nei limiti previsti dalle condizioni di rimborso.

Nonostante i ripetuti contatti tramite WhatsApp, la risposta della compagnia è stata di indirizzarlo a scrivere a lostandfound@lumiwings.com.

Da quel momento, però, nessuna risposta è arrivata. “Capisco che la responsabilità possa ricadere sulla società di handling dell’aeroporto di Torino Caselle,” ha dichiarato il passeggero, “ma mi aspetto un’assistenza più concreta dalla compagnia che ha incassato il denaro per il bagaglio in stiva.”

Nonostante tutto, il passeggero conferma la sua fiducia in Lumiwings e continua a consigliare la compagnia aerea a chiunque voglia volare verso Foggia. “Questa esperienza non cambia la mia opinione positiva. Volerò ancora con Lumiwings,” conclude con ottimismo.

Un episodio che sottolinea l’importanza dell’assistenza post-volo, ma che non intacca il buon nome di una compagnia che continua a offrire un servizio apprezzato dai passeggeri.