Tredicenne picchiata e filmata a Laterza: "Erano in 30, tutto premeditato"

Un episodio di violenza che ha scosso l’intera comunità di Laterza, in provincia di Taranto, ha avuto luogo lo scorso 26 novembre, quando una ragazza di 13 anni è stata aggredita da una coetanea, circondata da un gruppo di giovani che hanno filmato il pestaggio. L’aggressione, avvenuta in pubblico, è stata premeditata e orchestrata da un gruppo di ragazzi, tra cui anche adulti, che non solo hanno assistito ma hanno anche preso parte alla diffusione dei video. A ricostruire i dettagli di quanto accaduto è Giancarlo Candiano, criminologo e criminalista forense, che, insieme all’avvocata Anna Leone, sta seguendo il caso. Secondo Candiano, il motivo dell’aggressione risiederebbe in alcuni messaggi scambiati dalla vittima con l’ex fidanzato della ragazza che l’ha aggredita.

“La ragazza non ha fatto nulla di grave, si trattava di due o tre messaggi, ma la sua aggressora ha deciso di vendicarsi in modo violento, organizzando una spedizione punitiva con l’aiuto degli altri giovani presenti”, ha spiegato il criminologo. L’aggressione è avvenuta con una violenza inaudita: la 13enne è stata picchiata con calci, schiaffi e pugni dalla sua aggressora, mentre un gruppo di circa 30 ragazzi, tra cui alcuni maggiorenni, l’ha circondata. Mentre la giovane veniva brutalizzata, i presenti riprendevano la scena con i loro telefonini senza intervenire per fermare la violenza. Le risate e i commenti sprezzanti si mescolavano al rumore dei colpi, mentre il video veniva diffuso online, alimentando l’indignazione e l’allarme sociale.

“Era tutto premeditato. Ogni partecipante aveva un ruolo preciso: chi filmava, chi bloccava chi cercava di intervenire, chi si occupava di vigilare che nessuno interrompesse l’aggressione”, ha aggiunto Candiano, confermando la gravità dell’organizzazione dell’atto di violenza. Le ferite fisiche sono solo una parte del dramma che la giovane ha dovuto affrontare. Dopo l’aggressione, la 13enne ha mostrato segni evidenti di trauma psicologico, tra cui ansia, attacchi di panico, insonnia e incubi. “La ragazza sta vivendo momenti molto difficili. L’incidente ha scatenato un grave stress post-traumatico, che ha compromesso la sua capacità di affrontare la quotidianità. A volte è costretta a lasciare la classe perché avverte una sensazione di soffocamento”, ha raccontato il criminologo.

Il sostegno scolastico è stato fondamentale in questa fase, ma le cicatrici emotive potrebbero avere effetti a lungo termine. “Abbiamo richiesto una perizia psichiatrica per quantificare l’entità del danno subito e per supportare la richiesta di risarcimento”, ha aggiunto Candiano. La vittima, inoltre, presenta anche i primi sintomi di disagio sociale, con difficoltà ad interagire con i coetanei e a riprendersi dalla violenza subita. Sull’aggressione sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Taranto, e la famiglia della vittima ha sporto querela per violenza, bullismo e lesioni personali. Secondo l’avvocata Anna Leone, che assiste la famiglia, “la querela è stata accolta e ora stiamo aspettando che la Procura prenda provvedimenti”. Oltre alla richiesta di punizione esemplare per i responsabili, compresi i maggiorenni che hanno assistito all’aggressione senza intervenire, gli avvocati stanno cercando di ottenere un risarcimento danni per la vittima.

Il criminologo Candiano ha sottolineato che il caso potrebbe diventare un esempio per affrontare fenomeni di bullismo e violenza tra i giovani, mettendo in luce la pericolosa impunità che molti minori percepiscono, come dimostrato anche dalle parole di un giovane presente nel video che, rivolgendosi a un altro, ha dichiarato: “Siamo minorenni, non ci fanno niente.” L’aggressione, oltre a essere un atto di violenza grave, rappresenta un segnale preoccupante del degrado sociale in cui si trovano alcuni giovani. “Se questi comportamenti non vengono fermati, rischiano di ripetersi”, ha dichiarato Candiano, mettendo in evidenza la necessità di un intervento deciso da parte delle istituzioni. Il caso ha scatenato un’ondata di indignazione anche da parte delle autorità locali. Il sindaco di Laterza, Franco Frigiola, ha definito l’incidente “triste e intollerabile”, sottolineando che si tratta di un episodio che danneggia l’intera comunità.

L’episodio, che ha suscitato un forte dibattito sociale, evidenzia la necessità di educare i giovani al rispetto, alla non-violenza e all’importanza di intervenire in situazioni di abuso. La comunità di Laterza, insieme alle autorità competenti, è chiamata a riflettere su come prevenire simili atti di violenza, e garantire che gli episodi di bullismo e aggressione non restino impuniti.

Lo riporta fanpage.it