Ha risarcito i danni alla persona offesa e ora potrebbe beneficiare di una riduzione della pena in vista della decisione della Corte d’Appello di Bari, attesa nelle prossime settimane dopo requisitoria e discussione delle parti. Al centro del procedimento c’è Ivan Di Gianvittorio, 21 anni, studente di Candela, già condannato in primo grado a 4 anni per tentato omicidio in relazione all’accoltellamento di un minorenne avvenuto a Foggia nel 2023.

Secondo quanto ricostruito nel processo di primo grado, la sera del 14 settembre 2023 il giovane avrebbe ferito con più coltellate un ragazzo, al termine di una discussione nata – sempre secondo l’impostazione accusatoria – per motivi legati a rapporti personali. Il risarcimento, proposto dalla difesa, è stato accettato dai familiari della vittima costituiti parte civile: un passaggio che, sul piano processuale, può incidere sulla determinazione della pena.

La strategia difensiva, inoltre, punta a una derubricazione del reato: l’obiettivo è ottenere che i fatti vengano qualificati come lesioni e non come tentato omicidio, sostenendo che la persona offesa non avrebbe corso un concreto pericolo di vita. L’imputato, dal canto suo, ha più volte dichiarato di essersi mosso per legittima difesa, affermando di non aver voluto colpire il ragazzo.

La condanna di primo grado era stata emessa il 19 febbraio 2024 dal gup del Tribunale di Foggia. Il giudice aveva escluso alcune aggravanti contestate dall’accusa e riconosciuto, tra gli elementi valutati ai fini del trattamento sanzionatorio, anche la scelta del rito abbreviato e un vizio parziale di mente, emerso da una consulenza psichiatrica.

Di Gianvittorio risulta a piede libero con obbligo di dimora. L’episodio dell’accoltellamento si intreccia con un secondo procedimento, concluso con una condanna a un anno (con conversione in lavori di pubblica utilità), relativo a condotte persecutorie contestate nei confronti di una giovane.

La Corte d’Appello si pronuncerà dopo la discussione finale delle parti: il risarcimento e le argomentazioni difensive saranno tra gli elementi che potranno incidere sull’esito e sull’eventuale rimodulazione della pena.

