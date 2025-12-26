SAN FERDINANDO DI PUGLIA – È di un morto e due feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto intorno alle 5 di questa mattina a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese.

A perdere la vita è stato Giuseppe Di Stasi, 18 anni, originario del paese.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, intervenuto sul posto subito dopo l’impatto.

Con lui viaggiavano due coetanei, un ragazzo e una ragazza, entrambi rimasti feriti e trasportati d’urgenza al Policlinico di Foggia. La giovane ha riportato un trauma facciale, mentre il ragazzo è stato ricoverato con politraumi toraco-addominali. Le loro condizioni sono ora sotto osservazione medica.

Secondo una prima ricostruzione, i tre stavano rientrando da Orta Nova, dove avevano trascorso la vigilia di Natale. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto sarebbe uscita improvvisamente fuori strada. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Profondo il cordoglio della comunità locale. “Siamo addolorati per quanto accaduto: la nostra comunità vive un Natale di sofferenza”, ha dichiarato il sindaco di San Ferdinando di Puglia, Michele Lamacchia, esprimendo vicinanza alla famiglia della vittima. Il primo cittadino ha annunciato che nel prossimo consiglio comunale sarà osservato un minuto di silenzio in memoria del giovane scomparso.

Un Natale segnato dal dolore per un’intera comunità, colpita dalla tragica perdita di una giovane vita.

Lo riporta l’Ansa.