Un drammatico incidente domestico ha sconvolto la città di Catanzaro nella giornata di oggi, venerdì 26 dicembre. Un bambino di appena un anno è ricoverato in condizioni gravissime dopo aver riportato ustioni estese su gran parte del corpo. Il piccolo lotta tra la vita e la morte e si trova attualmente in prognosi riservata presso il Centro Grandi Ustionati di Napoli, dove è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’episodio si sarebbe verificato intorno a mezzogiorno all’interno di un’abitazione del capoluogo calabrese. I contorni dell’accaduto restano ancora poco chiari e sono ora al vaglio degli inquirenti, che hanno avviato accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e stabilire le cause che hanno provocato le gravi ustioni riportate dal bambino.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, allertati dopo l’incidente. Le condizioni del piccolo sono apparse fin da subito estremamente critiche. Una volta stabilizzato sul posto, il bambino è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Qui, dopo una prima valutazione clinica, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove i medici hanno tentato di contenere le conseguenze delle gravissime lesioni riportate.

Nel corso delle ore successive, tuttavia, il quadro clinico del bambino è progressivamente peggiorato. Considerata la gravità delle ustioni e la necessità di cure altamente specialistiche, la direzione sanitaria dell’ospedale ha disposto il trasferimento immediato presso una struttura di eccellenza. È stato così attivato l’elisoccorso per il trasporto urgente al Centro Grandi Ustionati di Napoli, uno dei principali poli nazionali per il trattamento di questo tipo di traumi.

Il piccolo è giunto nel nosocomio partenopeo nel pomeriggio ed è stato immediatamente preso in carico dall’équipe multidisciplinare specializzata. Le sue condizioni restano estremamente delicate e la prognosi è riservata. I medici stanno monitorando costantemente i parametri vitali e valutando l’evoluzione delle lesioni, che interesserebbero gran parte del corpo.

Nel frattempo, sono in corso le indagini per chiarire cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato al drammatico incidente. Al momento non vengono escluse ipotesi e si attendono gli esiti degli accertamenti per comprendere se si sia trattato di un tragico incidente domestico o se vi siano altri profili da approfondire.

La notizia ha suscitato profonda commozione e apprensione nella comunità locale, che segue con ansia l’evolversi delle condizioni del bambino, nella speranza che possa superare questo momento critico.

Fonte: LEGGO.IT