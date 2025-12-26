Biometano ad Ascoli Satriano via libera alla modifica sostanziale dell’autorizzazione ambientale

ASCOLI SATRIANO – La Provincia di Foggia ha approvato la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata alla società Ital Frumenti Srl per l’impianto di produzione di biometano avanzato situato in località Sedia d’Orlando, nell’agro di Ascoli Satriano. Il provvedimento è contenuto nella determinazione dirigenziale n. 2201 del 23 dicembre 2025, adottata dal Settore Ambiente.

L’impianto, già autorizzato nel 2023, produce biometano attraverso la fermentazione anaerobica di biomasse, con una potenzialità pari a circa 500 Sm³/h. La modifica sostanziale riguarda diversi titoli ambientali previsti dal D.P.R. 59/2013, tra cui gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera e la valutazione dell’impatto acustico.

Nel dettaglio, l’aggiornamento dell’AUA include l’autorizzazione per la gestione delle acque meteoriche e reflue civili, il nulla osta per le emissioni in atmosfera ai sensi del Testo Unico Ambientale, nonché la comunicazione relativa alla compatibilità acustica dell’impianto. Restano inoltre confermate le prescrizioni già imposte nel precedente provvedimento, che mantengono validità fino al 10 gennaio 2039.

La Provincia ha precisato che ogni eventuale ulteriore modifica dell’attività dovrà essere preventivamente autorizzata e che la società sarà tenuta a richiedere il rinnovo dell’AUA almeno sei mesi prima della scadenza. Il provvedimento è stato trasmesso al SUAP del Comune di Ascoli Satriano, che procederà ai controlli antimafia prima del rilascio definitivo.

L’atto non costituisce titolo edilizio né autorizzazione all’esercizio, ma rappresenta un passaggio essenziale sul piano ambientale per la prosecuzione dell’attività, nel rispetto delle normative vigenti e della tutela del territorio.