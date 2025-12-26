Edizione n° 5927

BALLON D'ESSAI

"FRATELLO SIGNORINI" // Endemol Shine Italy avvia verifiche interne sul “caso Signorini” legato al Grande Fratello
26 Dicembre 2025 - ore  23:03

CALEMBOUR

LISTERIA // Richiamati prosciutto cotto, fesa di tacchino e arista: rischio Listeria, ecco i lotti interessati
26 Dicembre 2025 - ore  22:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Biometano ad Ascoli Satriano: via libera alla modifica sostanziale dell’autorizzazione ambientale

SEDIA D'ORLANDO Biometano ad Ascoli Satriano: via libera alla modifica sostanziale dell’autorizzazione ambientale

L’intervento riguarda scarichi idrici, emissioni in atmosfera e compatibilità acustica dell’impianto di località Sedia d’Orlando

Biometano ad Ascoli Satriano via libera alla modifica sostanziale dell’autorizzazione ambientale

Biometano ad Ascoli Satriano via libera alla modifica sostanziale dell’autorizzazione ambientale - CARTINA ALLEGATO Tav.1ec-X317-Planimetriageorefopere-conpuntidiemissione

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
26 Dicembre 2025
Foggia // Monti Dauni //

ASCOLI SATRIANO – La Provincia di Foggia ha approvato la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata alla società Ital Frumenti Srl per l’impianto di produzione di biometano avanzato situato in località Sedia d’Orlando, nell’agro di Ascoli Satriano. Il provvedimento è contenuto nella determinazione dirigenziale n. 2201 del 23 dicembre 2025, adottata dal Settore Ambiente.

L’impianto, già autorizzato nel 2023, produce biometano attraverso la fermentazione anaerobica di biomasse, con una potenzialità pari a circa 500 Sm³/h. La modifica sostanziale riguarda diversi titoli ambientali previsti dal D.P.R. 59/2013, tra cui gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera e la valutazione dell’impatto acustico.

Nel dettaglio, l’aggiornamento dell’AUA include l’autorizzazione per la gestione delle acque meteoriche e reflue civili, il nulla osta per le emissioni in atmosfera ai sensi del Testo Unico Ambientale, nonché la comunicazione relativa alla compatibilità acustica dell’impianto. Restano inoltre confermate le prescrizioni già imposte nel precedente provvedimento, che mantengono validità fino al 10 gennaio 2039.

La Provincia ha precisato che ogni eventuale ulteriore modifica dell’attività dovrà essere preventivamente autorizzata e che la società sarà tenuta a richiedere il rinnovo dell’AUA almeno sei mesi prima della scadenza. Il provvedimento è stato trasmesso al SUAP del Comune di Ascoli Satriano, che procederà ai controlli antimafia prima del rilascio definitivo.

L’atto non costituisce titolo edilizio né autorizzazione all’esercizio, ma rappresenta un passaggio essenziale sul piano ambientale per la prosecuzione dell’attività, nel rispetto delle normative vigenti e della tutela del territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO