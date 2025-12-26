Divieto di scoppio di petardi e artifici in luoghi pubblici, stretta sulla vendita abusiva su area pubblica e rimozione immediata dei “manufatti di fortuna” utilizzati come banchi improvvisati: con ordinanza sindacale n. 98 del 24 dicembre 2025, il Comune di Foggia introduce disposizioni urgenti sull’utilizzo di fuochi pirotecnici fino al 7 gennaio 2026.

Le motivazioni poggiano su un quadro noto: incidenti legati a uso improprio, rischi per l’incolumità pubblica (con particolare attenzione ai minori), lamentele dei cittadini per il rumore e possibili danni a cose e persone, compreso il rischio di incendi e danneggiamenti a cassonetti, arredi urbani e veicoli. L’ordinanza mette in relazione il fenomeno anche con l’immissione sul mercato di prodotti illegali e privi della marcatura CE e con la presenza, ricorrente nei giorni di festa, di venditori improvvisati.

Il cuore del provvedimento sta nei divieti:

vietato far scoppiare petardi, mortaretti e artifici similari in luogo pubblico o aperto al pubblico e anche in luoghi privati se da lì possano essere interessate aree a uso pubblico; vietato usare fuochi non in libera vendita in luoghi privati senza le licenze previste; vietato usare giochi pirotecnici senza rispettare istruzioni e prescrizioni, con eccezioni per spettacoli autorizzati e per prodotti acquistati nelle rivendite autorizzate con marcatura CE e basso livello di rischio/rumorosità.

Sono previste sanzioni amministrative da 100 a 500 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e la rimozione immediata dei manufatti predisposti per la vendita abusiva, con intervento in danno degli autori.

Accanto ai divieti, l’ordinanza contiene raccomandazioni: acquistare solo da esercizi autorizzati, non raccogliere ordigni inesplosi, vigilare sui minori, controllare balconi e aree private prospicienti la via pubblica, e prestare attenzione agli animali d’affezione, spesso spaventati dai botti.

Il provvedimento dispone inoltre il rafforzamento dei controlli e la comunicazione alle autorità competenti. È un’ordinanza che punta a prevenire prima che reprimere, ma che alza il livello di intervento contro un fenomeno – quello della vendita abusiva – che si ripresenta ciclicamente e che, oltre al rischio per la sicurezza, impatta su decoro e vivibilità urbana.