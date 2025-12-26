Bari, 25 dicembre – ore 13:53. Ancora prima di Capodanno si registra il primo grave ferimento causato dai botti.

Un giovane di 24 anni, residente a Manfredonia, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari dopo l’esplosione di un petardo che gli ha provocato l’amputazione di alcune falangi della mano.

«Il paziente è arrivato da noi a seguito dell’esplosione di un petardo: è stato necessario amputare alcune dita», spiega Loredana Catalano, medico del pronto soccorso del Policlinico barese.

Una giornata di lavoro intensa per il personale sanitario, resa ancora più complessa dal clima festivo.

«Durante il Natale – aggiunge Catalano – arrivano molti pazienti senza fissa dimora che non sanno dove trascorrere la giornata, ma anche anziani soli, spesso in preda all’ansia».

La notte di Natale è stata segnata anche dalle conseguenze della movida e dall’abuso di alcol. Secondo i dati forniti dalla polizia locale di Bari, si sono verificati 13 incidenti stradali, otto dei quali con feriti. «La città è stata letteralmente paralizzata – precisa Candida Martinelli del comando della polizia locale – a causa dell’elevato numero di sinistri».

Le forze dell’ordine sono state impegnate in controlli rafforzati in tutto il centro cittadino, tra musica ad alto volume e balli in strada, nonostante il divieto di dj set all’aperto. «I controlli sono stati intensificati su tutto il territorio centrale», conferma Margherita Micelli Ferrari della polizia di Stato di Bari.

Un bilancio che richiama ancora una volta l'attenzione sui rischi legati all'uso di fuochi pirotecnici illegali e agli eccessi della movida, in un periodo in cui il sistema sanitario è già fortemente sotto pressione.