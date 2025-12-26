Riceviamo e pubblichiamo. Lettera aperta

Immaginando di essere un lettore lontano dalla nostra realtà, leggendo i commenti e le reazioni di questi giorni diventa difficile delineare un quadro chiaro. Da una parte viene descritta una realtà quasi da Terzo Mondo o da repubblica cinese, dove il personale opera in condizioni precarie, mal retribuito, costretto a “produrre” sempre di più per non rischiare di perdere il posto di lavoro, privo di diritti e di riconoscimenti, ma comunque dedito alla cura e al rispetto dell’ammalato. Dall’altra parte, invece, viene rappresentata una situazione che, pur in un contesto economico critico e con risorse finanziarie limitate, sta riuscendo a “restare a galla”, chiedendo ulteriore collaborazione e sacrificio per salvare il salvabile.

Chi dice la verità? Chi sono i buoni e chi sono i cattivi? Come spesso accade, la verità probabilmente sta nel mezzo.

Premesso che tutte le rivendicazioni e le lotte sindacali hanno il sacrosanto diritto di essere portate avanti a tutela dei diritti dei lavoratori, ricordo a chi accusa di parlare esclusivamente di “dati contabili” che ognuno dovrebbe fare il proprio mestiere, cercando, da entrambe le parti, di limitare le “intrusioni” nelle rispettive competenze professionali.

In altre parole, l’amministrazione dovrebbe considerare, oltre all’aspetto economico, anche tutto ciò che può incidere sul rapporto personale–paziente; allo stesso tempo, il comparto sanitario dovrebbe comprendere che chi gestisce i “dati contabili” è, suo malgrado, obbligato a far quadrare i conti, anche attraverso il taglio di eventuali rami secchi, per quanto doloroso ciò possa risultare.

Risulta invece praticamente inutile il continuo elencare gli errori commessi in passato, atteggiamento che sembra volto unicamente a rendere più indigesta la situazione attuale.

A chi afferma che senza il lavoro del personale sanitario l’amministrazione non potrebbe esistere — considerazione alquanto superficiale — ricordo che, se vogliamo essere intellettualmente onesti, il discorso vale anche in senso inverso.

Finora si sono sentite soltanto lamentele, recriminazioni, proteste e accuse; tuttavia, se non erro, non si è ancora ascoltata alcuna proposta concreta o soluzione ai problemi, tenendo conto delle difficoltà del contesto attuale.

Pur consapevole che potrei essere contestato e sommerso da commenti di ogni genere, mi permetto di offrire un consiglio a entrambe le parti.

CONSIGLIO AL PERSONALE SANITARIO / DIREZIONE SANITARIA

È mai capitato di digitare su Google “Ospedale Casa Sollievo” e leggere le recensioni?

Consiglio di soffermarsi in particolare su quelle con una stella: sono davvero troppe e, a dir poco, indegne di rappresentare un ospedale come il nostro.

È mai capitato di riscontrare episodi in cui il nostro personale — medico e non —, in caso di necessità, preferisca andare a curarsi altrove?

Qualche domanda, sulla pubblicità che volontariamente o involontariamente facciamo, dovremmo essere obbligati a porcela.

In che modo potrebbero intervenire i “dati contabili”?

Una soluzione da prendere in considerazione potrebbe essere il ritorno della gestione dei reparti nelle mani del personale religioso, che in passato, pur talvolta con modi burberi, ha sempre saputo “raddrizzare” sia il personale sanitario sia i pazienti troppo esigenti o arroganti.

Pensiamoci un attimo: il declino della qualità è forse iniziato quando si è scelto di non avvalersi più della loro collaborazione.

CONSIGLIO ALLA DIREZIONE GENERALE

Ci si è mai chiesti se la rincorsa alla “produzione” possa comportare il rischio di un abbassamento della qualità?

Siamo davvero sicuri che non vengano effettuate troppe prestazioni, spesso inutili e frettolose, a discapito delle reali necessità dell’ammalato, come l’ascolto e l’umanità nei rapporti?

Tra i dati contabili sarebbe opportuno presentare anche quelli relativi alla “produzione” prima e dopo la concessione degli orari aggiuntivi e delle incentivazioni: il quadro potrebbe risultare più chiaro e illuminante per tutti, e lo dico senza alcuna ironia.

Inoltre, oltre a occuparsi dei numeri, dovrebbe essere una priorità intervenire sulla qualità del rapporto tra personale e pazienti; anche in questo ambito, il personale religioso citato potrebbe offrire un contributo davvero importante.

Può sembrare banale, ma chiunque dovrebbe convenire che un’attività, di qualsiasi natura, può definirsi “di successo” solo se genera recensioni positive.

Ci si dovrebbe confrontare più spesso, con l’onestà e il coraggio, da entrambe le parti, di portare alla luce tutte le criticità, non con il solo intento di attaccare, ma con la sincera volontà di migliorare e risolvere i problemi.

La storia ci insegna che i muri non hanno mai portato nulla di buono.

Un ultimo appello vorrei rivolgerlo al nostro fondatore, anche se non sono certo nella posizione di poterne chiedere l’ascolto. Pur avendo personalmente fatto poche volte ricorso alla fede e alla preghiera, vorrei sinceramente che rivolgesse a tutti una di quelle paterne “sberle” che solo lui sapeva dare, che ci svegliasse mentalmente e spiritualmente e ci permettesse di intravedere anche solo una piccola parte di ciò che aveva visto quando ha immaginato la nostra Casa.

Mi auguro, e auguro a tutti, che il 2026 possa essere l’inizio del nostro giubileo.”

Luigi Massa, San Giovanni Rotondo.