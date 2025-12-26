FOGGIA – Il risanamento dei conti non può trasformarsi in un arretramento dei diritti dei lavoratori. È il messaggio netto lanciato dalla Fials di Foggia alla vigilia dell’incontro del 27 dicembre con la Direzione generale della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza. Il sindacato esprime “profonda preoccupazione” per la linea gestionale illustrata dal direttore generale Gino Gumirato e ribadisce la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di uscita dal contratto della sanità pubblica.

Pur riconoscendo il miglioramento della situazione finanziaria dell’ente, la Fials sottolinea come il riequilibrio dei conti sia stato possibile grazie ai sacrifici sostenuti dal personale negli anni più difficili. “Accogliamo con favore il ritorno all’utile – afferma il segretario provinciale Achille Capozzi – ma non accetteremo che questo risanamento diventi il pretesto per un declassamento contrattuale senza precedenti”.

Il nodo del contratto

Al centro della contestazione c’è il tentativo della Fondazione di richiamarsi a un accordo del 2004 per giustificare il passaggio al contratto AIOP-ARIS. Una scelta che, secondo la Fials, rappresenterebbe un allontanamento dagli standard della sanità pubblica. “Parlare di uniformazione dei contratti è un eufemismo – denuncia Capozzi – che nasconde la volontà di ridurre tutele e dignità contrattuale a lavoratori che hanno sempre garantito prestazioni d’eccellenza, al pari del pubblico”.

Il sindacato contesta inoltre i numeri diffusi dalla Direzione generale. A fronte di 29 milioni di euro già corrisposti, resterebbero infatti ancora 10,75 milioni di euro di debiti nei confronti dei dipendenti. “È paradossale – osserva la Fials – che con un utile d’esercizio superiore ai 18 milioni nel 2024 non si proceda al saldo immediato di quanto dovuto. I lavoratori non possono continuare a fare da banca alla Fondazione”.

Sotto accusa anche la comunicazione sugli stipendi, giudicata fuorviante. Secondo la Fials, le retribuzioni presentate includono straordinari e turni aggiuntivi che mascherano una cronica carenza di personale. Critiche anche sulla formazione: “Quarantuno giorni di aggiornamento per i vertici contro appena sette per il personale operativo – denuncia il sindacato – rappresentano una discriminazione inaccettabile che incide anche sulla sicurezza delle cure”.

Infine, il tema dei 48 milioni di euro che la Fondazione vanta nei confronti della Regione Puglia e dell’ASL di Foggia. “Le istituzioni devono assumersi le proprie responsabilità – conclude Capozzi – ma i diritti dei lavoratori non possono essere ostaggio di contenziosi finanziari”.

La posizione della Fials resta ferma: nessuna ratifica passiva di decisioni già prese. Al tavolo con la Direzione, il sindacato chiederà impegni chiari sul pagamento dei debiti pregressi e sul mantenimento dei livelli retributivi e normativi del comparto pubblico. “Senza la dignità dei lavoratori – avverte Capozzi – l’opera di Padre Pio rischia di perdere la sua anima”.

