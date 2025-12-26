GARGANO – Guardia medica sotto pressione in diversi comuni del Gargano e, a Cagnano Varano, con una copertura dimezzata dei turni. A sollevare il caso è il sindaco Michele Di Pumpo, che parla apertamente di un problema “grave” in un periodo delicato per la popolazione e per il territorio. Il primo cittadino, per provare a fare da raccordo con i residenti, ha anche deciso di pubblicare il proprio numero di telefono sui social, invitando i cittadini a contattarlo in caso di difficoltà: “Se posso essere utile per cercare di risolvere problematiche sono a completa disposizione”.

La segnalazione del sindaco ha innescato una replica immediata da parte di Cinzia Piccaluga, direttrice del Distretto Socio Sanitario di Vico del Gargano, che respinge l’idea di una mancanza organizzativa da parte dell’Asl. La dirigente chiarisce che, secondo le procedure previste, i turni della Continuità assistenziale sono stati predisposti e trasmessi all’inizio di dicembre. Il nodo, però, sarebbe un altro: la disponibilità di personale.

“Per garantire tutti i turni servono quattro medici – spiega Piccaluga – ma non in tutte le sedi ci sono quattro professionisti”. La fotografia, secondo la direttrice, è critica anche in altri centri: a Peschici non ci sarebbero medici titolari, mentre a Vieste sarebbe presente un solo medico rispetto ai quattro necessari. Una situazione che l’Asl proverebbe a fronteggiare bandendo concorsi “ripetutamente”, senza tuttavia riuscire a coprire le postazioni: procedure che finirebbero spesso per andare deserte perché, viene sottolineato, esistono sedi considerate più comode e facilmente raggiungibili.

Di fronte a un organico incompleto, la strategia messa in campo – riferisce la direttrice – è stata quella di raccogliere le disponibilità dei medici e provare a riempire i vuoti dando priorità ai giorni festivi e coordinandosi con i servizi di urgenza-emergenza. Piccaluga allarga poi lo sguardo alla questione strutturale della carenza di medici, definendola un problema “atavico” e legandola alle scelte nazionali sulla programmazione degli accessi a Medicina: un deficit che, aggiunge, non sarebbe destinato a migliorare rapidamente e potrebbe richiedere anni per un riequilibrio.

Nella ricostruzione del Distretto, quindi, la polemica non dovrebbe concentrarsi sull’azienda sanitaria, ma sulle condizioni generali del sistema. La direttrice rivendica inoltre lo sforzo compiuto in passato in periodi di grande pressione, ricordando – a titolo di esempio – l’organizzazione estiva a Vieste, quando nei mesi centrali della stagione turistica sarebbe stata garantita la presenza medica continuativa.

Resta però il dato operativo più urgente: a Cagnano Varano i medici che hanno accettato l’incarico sarebbero due su quattro, con la conseguenza che circa metà dei turni risulta scoperta. Un vuoto che, sul territorio, si traduce in disagi e in un rischio di “rimbalzo” verso il 118 e i pronto soccorso.

Di Pumpo, pur riconoscendo gli sforzi dell’Asl e del Distretto, torna al punto di partenza: “Oggi ci troviamo in questa condizione, senza medici, ed è un danno per l’azienda ma soprattutto per i cittadini”. Una criticità che, nel pieno delle festività e con l’inverno che aumenta richieste e fragilità, riapre la discussione su come rendere attrattive le sedi più periferiche del Gargano e come garantire continuità assistenziale anche nei comuni lontani dai grandi presìdi.

Lo riporta foggiatoday.it.