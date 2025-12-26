Da camionista a cantastorie: Rachele, a 80 anni la memoria vivente di Rignano Garganico

RIGNANO GARGANICO (Foggia) – A ottant’anni è diventata una delle voci più autentiche della memoria collettiva di Rignano Garganico, il più piccolo comune del Parco nazionale del Gargano. Rachele, bisnonna e custode delle tradizioni locali, è tra i protagonisti della 26ª edizione del presepe vivente, manifestazione che intreccia fede, storia e turismo culturale.

Cantastorie per passione e vocazione, Rachele racconta il suo paese ai più giovani, ai visitatori e a chi desidera conoscere l’anima di un borgo che conta circa 1.700 abitanti. La sua vita è un mosaico di esperienze e aneddoti che attraversano l’Italia e l’Europa, ma che oggi trovano nel centro storico medievale di Rignano il loro naturale approdo.

«Sono nata qui, penultima di una famiglia numerosissima – racconta –. Ho vissuto per molti anni a Milano, dove ho anche fatto la camionista, una tradizione di famiglia». Il suocero, infatti, fu il primo camionista del paese, seguito dal marito e poi dal figlio. «Ho guidato il camion per mezza Europa – prosegue –. Dal 2000 sono rientrata a Rignano e, nonostante i problemi di salute, non ho mai rinunciato a partecipare al presepe vivente. Per me è un atto di fede, ma anche di storia e identità».

Madre di tre figli e bisnonna, da giovane Rachele ha lavorato nelle campagne per sostenere la famiglia. Già allora coltivava l’interesse per le tradizioni e la storia locale, una passione cresciuta negli anni e che oggi ama trasmettere alle nuove generazioni. «Mi piace raccontare quello che siamo stati, perché solo conoscendo il passato si capisce il valore del presente», spiega.

Nel presepe vivente, Rachele sarà protagonista nella bottega allestita dall’associazione culturale Tonino Del Vecchio, dedicata al giornalista e storico locale scomparso nel 2024, figura profondamente legata alla nascita e alla crescita della manifestazione. «Ero molto legata a Tonino – ricorda –. Da bambini abitavamo vicini, abbiamo condiviso l’infanzia. Era una persona di grande intelligenza e sensibilità».

Il presepe vivente di Rignano Garganico trasforma il centro storico in un percorso immersivo fatto di vicoli illuminati da fiaccole, antichi mestieri, costumi d’epoca e atmosfere sacre. Dopo la rappresentazione del 26 dicembre, l’evento sarà replicato domenica 28 dicembre e il 6 gennaio, confermandosi uno degli appuntamenti più identitari del Gargano. Lo riporta l’Ansa.