Due lievi scosse di terremoto sono state registrate nelle prime ore della mattina di giovedì 26 dicembre al largo della costa del Gargano, in provincia di Foggia. I sismi non hanno provocato danni a persone o cose.

La prima scossa, di magnitudo 2.8, è avvenuta alle 5.09 con epicentro in mare, davanti al lago di Lesina, a una profondità di circa un chilometro, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Poco meno di un’ora dopo, alle 6.02, una seconda scossa di magnitudo 2.3 è stata localizzata nei pressi delle Isole Tremiti, a una profondità stimata di circa 10 chilometri.

Entrambi gli eventi sismici sono stati di debole intensità e non sono stati avvertiti in modo significativo dalla popolazione. Nessuna segnalazione di danni o feriti è pervenuta alle autorità competenti.