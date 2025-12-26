È morto Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista dei Cure: addio a una figura chiave della band

Il mondo della musica internazionale è in lutto per la scomparsa di Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei Cure, morto all’età di 65 anni. La notizia è stata resa nota dalla stessa band britannica attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Bamonte si è spento nella sua abitazione durante le vacanze di Natale, dopo una breve malattia.

L’annuncio dei Cure è carico di dolore e affetto per un musicista che ha rappresentato molto più di un semplice collaboratore artistico. “È con enorme tristezza che annunciamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte”, si legge nel messaggio. Un saluto che restituisce la dimensione umana di un rapporto durato decenni e fondato su stima, amicizia e profonda sintonia musicale.

Nel ricordo affidato alle parole della band, Bamonte viene descritto come un artista “silenzioso, intenso, intuitivo, costante ed estremamente creativo”, qualità che ne hanno fatto una presenza fondamentale nella storia dei Cure. Un contributo spesso lontano dai riflettori, ma decisivo nella costruzione dell’identità sonora del gruppo, soprattutto nelle fasi più sperimentali e stratificate del loro percorso.

Entrato nell’orbita dei Cure alla fine degli anni Ottanta, Perry Bamonte ha collaborato con la band sia come musicista dal vivo sia in studio, lasciando la sua impronta in un periodo particolarmente significativo della carriera del gruppo guidato da Robert Smith. Il suo lavoro alle chitarre e alle tastiere ha contribuito a rafforzare quelle atmosfere malinconiche, cupe e ipnotiche che hanno reso i Cure una delle band più influenti della scena alternative e post-punk mondiale.

Pur non essendo sempre al centro dell’attenzione mediatica, Bamonte è stato considerato dagli addetti ai lavori e dai fan più attenti una figura chiave, capace di dare profondità e coerenza al suono della band. La sua sensibilità musicale, unita a una grande discrezione personale, lo ha reso un punto di riferimento interno al gruppo e un collaboratore prezioso nei momenti di maggiore evoluzione artistica.

Il messaggio dei Cure si conclude con un pensiero rivolto alla famiglia del musicista: “I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia. Ci mancherà molto”. Parole semplici, ma dense di significato, che testimoniano il legame profondo tra Bamonte e i membri della band, oltre al vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

La morte di Perry Archangelo Bamonte rappresenta una perdita importante non solo per i Cure, ma per l’intera comunità musicale internazionale. Il suo contributo, spesso silenzioso ma essenziale, continuerà a vivere nelle canzoni, nei concerti e nell’eredità artistica di una band che ha segnato intere generazioni. Con la sua sensibilità e la sua creatività, Bamonte resta parte integrante di una storia musicale che non smetterà di influenzare il presente e il futuro della musica alternativa.

Fonte: ANSA.it