Endemol Shine Italy, società di produzione del Grande Fratello, ha annunciato l’avvio di verifiche interne in seguito alle polemiche esplose nelle ultime settimane attorno ad Alfonso Signorini. La decisione arriva dopo la diffusione di alcuni video e dichiarazioni rese pubbliche da Fabrizio Corona, che hanno riacceso l’attenzione su presunte condotte non appropriate nel rapporto con aspiranti concorrenti del reality e sulle modalità di selezione legate a passate edizioni del programma.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la casa di produzione ha scelto di intervenire con un comunicato ufficiale, mentre da Mediaset – emittente che trasmette il format – non sarebbero giunti commenti diretti sulla vicenda. L’obiettivo dichiarato dell’azienda è chiarire se, in tutte le fasi di casting e selezione, siano state rispettate le regole interne, le procedure previste e il codice etico applicato al programma.

Nel testo diffuso, Endemol Shine Italy sottolinea di aver preso atto “con grande serietà e attenzione” degli elementi emersi sui media e precisa di voler procedere con i controlli previsti a tutela del programma e della professionalità dei propri collaboratori. In particolare, l’azienda afferma di aver “avviato le verifiche interne previste” per accertare il rispetto delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti. La società, inoltre, si riserva possibili iniziative nei confronti di chi, qualora fossero accertate responsabilità, avesse arrecato danno alla reputazione del format o al lavoro di chi ha contribuito al successo del programma nel corso degli anni.

La produzione, però, mantiene una linea prudente sul merito delle accuse e sul contenuto delle dichiarazioni circolate in rete. Nel comunicato, infatti, Endemol Shine Italy chiarisce di non voler aggiungere ulteriori commenti “nel pieno rispetto di tutte le parti e delle autorità” impegnate nelle verifiche. Un passaggio che si inserisce in un contesto reso ancora più delicato dal fatto che sulla questione, sempre secondo Fanpage.it, risulterebbero in corso accertamenti anche da parte della Procura.

Sul fronte televisivo, intanto, resta il silenzio di Mediaset. La vicenda si intreccia inevitabilmente con le prospettive editoriali della rete e con la programmazione futura del reality: nelle ultime settimane Signorini sarebbe apparso in diverse trasmissioni per attività promozionali legate a un libro, ma dai vertici dell’azienda non sarebbero arrivate prese di posizione ufficiali. Una scelta che, nell’immediato, sembra orientata a evitare dichiarazioni che possano interferire con il quadro delle verifiche e con l’evoluzione degli accertamenti.

Il caso, esploso nell’arena mediatica e sui social, sta producendo un effetto a catena sul dibattito pubblico attorno ai meccanismi di selezione dei concorrenti e alle dinamiche di potere che possono svilupparsi in contesti ad alta esposizione come quelli televisivi. Il comunicato di Endemol Shine Italy rappresenta, al momento, l’unica risposta formale proveniente dalla filiera produttiva del programma e segna l’avvio di un’azione interna che punta a fare chiarezza sul rispetto delle regole e sulla correttezza delle procedure.

Resta da capire quali saranno gli esiti delle verifiche annunciate e se, oltre alle attività interne, seguiranno prese di posizione ufficiali anche da parte dell’emittente o della conduzione. Nel frattempo, l’azienda ribadisce un punto: l’intenzione di tutelare il format, i collaboratori e l’immagine del programma, mantenendo al contempo un atteggiamento di cautela e riserbo finché le verifiche non saranno concluse.

Fonte: Fanpage.it