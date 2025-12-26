Due dispositivi “Photored” per il rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche: il Comune di Foggia, con determinazione del Servizio Polizia locale (n. 245 del 19 dicembre 2025), ha disposto la decisione a contrarre e l’affidamento diretto a Project Automation S.p.A. per l’installazione e l’attivazione del sistema, con noleggio di 36 mesi per due varchi PARVC 2.0. Il valore dell’offerta è pari a 46.800 euro oltre IVA, per un impegno complessivo di 57.096 euro IVA inclusa.

Il provvedimento richiama la finalità di sicurezza stradale: l’amministrazione intende accrescere la tutela dell’incolumità pubblica nelle intersezioni più trafficate, utilizzando dispositivi omologati e consentiti dal Codice della strada per la rilevazione automatica (con riferimento alle norme che disciplinano l’accertamento a distanza). L’atto si colloca nel solco degli indirizzi fissati da una delibera di giunta del 17 dicembre 2025 dedicata all’installazione del sistema.

Dal punto di vista procedurale, la determina motiva l’affidamento diretto con il quadro del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023): per importi inferiori a 140mila euro è possibile procedere con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori, ferma l’istruttoria che individui un soggetto con esperienze pregresse idonee.

Viene inoltre esplicitato che, per l’importo, non sussiste l’obbligo di programmazione triennale degli acquisti per beni e servizi.

L’atto dà conto anche della documentazione acquisita (tra cui verifiche e tracciabilità) e formalizza il CIG B9BA091B5C, necessario ai fini del monitoraggio e della tracciabilità dei flussi finanziari. La spesa viene imputata al capitolo dedicato alle prestazioni di servizi della Polizia locale.

In termini pratici, l’introduzione di sistemi di rilevazione automatica è un tema che tende a dividere l’opinione pubblica tra esigenza di prevenzione e timori di “cassa”. La determina, però, mette l’accento sull’obiettivo dichiarato: ridurre il rischio nelle intersezioni, scoraggiando il passaggio col rosso e rendendo più efficace l’azione di controllo, anche in assenza di operatori sul posto, nel rispetto del perimetro normativo e delle procedure amministrative richieste.