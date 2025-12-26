Edizione n° 5927

26 Dicembre 2025 - ore  23:03

26 Dicembre 2025 - ore  22:54

Foggia, "Photored" ai semafori: affidamento a Project Automation per due varchi e noleggio triennale

PHOTORED FOGGIA Foggia, “Photored” ai semafori: affidamento a Project Automation per due varchi e noleggio triennale

Dal punto di vista procedurale, la determina motiva l’affidamento diretto con il quadro del nuovo Codice dei contratti

Semafori “sotto controllo” a Foggia: via libera all’installazione dei PHOTORED in due incroci critici

Semaforo - fonte image: pssofficine - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
26 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Due dispositivi “Photored” per il rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche: il Comune di Foggia, con determinazione del Servizio Polizia locale (n. 245 del 19 dicembre 2025), ha disposto la decisione a contrarre e l’affidamento diretto a Project Automation S.p.A. per l’installazione e l’attivazione del sistema, con noleggio di 36 mesi per due varchi PARVC 2.0. Il valore dell’offerta è pari a 46.800 euro oltre IVA, per un impegno complessivo di 57.096 euro IVA inclusa.

Il provvedimento richiama la finalità di sicurezza stradale: l’amministrazione intende accrescere la tutela dell’incolumità pubblica nelle intersezioni più trafficate, utilizzando dispositivi omologati e consentiti dal Codice della strada per la rilevazione automatica (con riferimento alle norme che disciplinano l’accertamento a distanza). L’atto si colloca nel solco degli indirizzi fissati da una delibera di giunta del 17 dicembre 2025 dedicata all’installazione del sistema.

Dal punto di vista procedurale, la determina motiva l’affidamento diretto con il quadro del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023): per importi inferiori a 140mila euro è possibile procedere con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori, ferma l’istruttoria che individui un soggetto con esperienze pregresse idonee.

Viene inoltre esplicitato che, per l’importo, non sussiste l’obbligo di programmazione triennale degli acquisti per beni e servizi.

L’atto dà conto anche della documentazione acquisita (tra cui verifiche e tracciabilità) e formalizza il CIG B9BA091B5C, necessario ai fini del monitoraggio e della tracciabilità dei flussi finanziari. La spesa viene imputata al capitolo dedicato alle prestazioni di servizi della Polizia locale.

In termini pratici, l’introduzione di sistemi di rilevazione automatica è un tema che tende a dividere l’opinione pubblica tra esigenza di prevenzione e timori di “cassa”. La determina, però, mette l’accento sull’obiettivo dichiarato: ridurre il rischio nelle intersezioni, scoraggiando il passaggio col rosso e rendendo più efficace l’azione di controllo, anche in assenza di operatori sul posto, nel rispetto del perimetro normativo e delle procedure amministrative richieste.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

3 commenti su "Foggia, “Photored” ai semafori: affidamento a Project Automation per due varchi e noleggio triennale"

  1. I FhotoRed ci vorrebbero a tutti i semafori di FG visto l’inciviltà che regna tra i Foggiani di passare con il Rosso.
    Che ben vengano e forse cambierà qualcosa in questa città.

  2. Sono d’accordo ma solo 2 sembrano davvero pochi.
    Credo che debbano essere almeno 20, certo che se per 2 la spesa è 50mila euro, capisco che il comune non abbia mezzo milione da investire, anche se sono sicuro che dopo un mese di utilizzo, l’incasso con le multe ripagherebbe la spesa iniziale

  3. Buona idea come deterrente contro i “soliti” indisciplinati ad usare un eufemismo.
    Mi auguro che la Sindaca e chi per lei si attivi anche per il controllo del corretto utilizzo delle aree riservate ai disabili specie per quelli a concessione riservata.

Lascia un commento

